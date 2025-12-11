Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estes signos vão viver uma reviravolta amorosa no final de dezembro

Astrologia prevê mudanças nos relacionamentos antes do ano acabar

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 18:53

Amor, reencontro, signos
Amor, reencontro, signos Crédito: Imagem gerada por IA

Dezembro chegará com uma forte energia que vai interferir nos relacionamentos. Isso é o que prevê a Astrologia, apontando que alguns signos estão prestes a viver reviravoltas no campo amoroso. Essas transformações podem vir em forma de situações inesperadas na relação, encontros que mudam tudo e sentimentos à flor da pele. Será um momento carregado de movimento, com paixão e a fantasia em alta para quem é destes signos. 

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

LEIA MAIS

Hoje (11 de dezembro) o Anjo da Proteção pede calma: 4 signos precisam desacelerar e ouvir suas emoções

Oportunidade à vista? Anjo da Prosperidade destrava caminhos profissionais para 3 signos hoje (11 de dezembro)

Hoje (11 de dezembro) inicia um novo capítulo para vários signos e decisões importantes não podem mais ser adiadas

Um grande ciclo chega ao fim e transforma o caminho desses 4 signos hoje (11 de dezembro)

Luz no fim do túnel: 3 signos que sentem a vida melhorar a partir desta quinta-feira (11 de dezembro)

Veja quais signos vão viver uma reviravolta amorosa nos próximos dias de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:

Áries

Áries já entra dezembro com a energia das oportunidades inesperadas rondando a área financeira, mas, no amor, o cenário também promete virar. Afinal, o signo começa o mês no modo aventureiro e disposto a novas experiências. Por isso, a tendência é que um crush inesperado apareça bem na virada do mês, puxando sua atenção mesmo quando você jurava que ia passar o réveillon focado apenas em descanso. O plot twist vem justamente daquela pessoa que surge enquanto você está ocupada(o) vivendo sua vida.

Câncer

Câncer começa dezembro com magnetismo alto e boas chances de química instantânea. Assim, mesmo quem estava desacreditado(o) do amor pode ver um encontro virar algo muito mais profundo do que imaginava. Embora a rotina esteja puxada, o coração promete surpreender. No fim do mês, um flerte despretensioso pode se transformar em um início de romance daqueles que mexem com a sua sensibilidade. O plot twist acontece porque o sentimento chega rápido e te pega desprevenida(o).

Libra

Libra já estava avisada: dezembro é mês de plot twist na área amorosa. Enquanto os astros chacoalham suas estruturas internas, surge aquele crush intrigante que vira sua cabeça do avesso. Além disso, situações inesperadas podem bagunçar seus planos, fazendo você rever expectativas e cair em conexões que não estavam no roteiro. Até o final do mês, a chance é grande de uma reviravolta dar novo rumo ao seu coração.

Capricórnio

Capricórnio termina o ano vivendo surpresas amorosas que podem trazer nostalgia, reencontros e mudanças inesperadas. Embora o signo prefira estabilidade, o mês traz justamente situações fora do controle. Assim, um crush antigo pode reaparecer ou um encontro inusitado pode acender sentimentos que você achou que já tinha superado. O plot twist amoroso chega quando você decide, finalmente, deixar o fluxo levar e permitir que dezembro apresente algo novo.

Peixes

Peixes vive dezembro com intensidade emocional, e isso abre espaço para reviravoltas fortes na vida amorosa. Como o passado pode reaparecer, o plot twist vem com alguém que você julgava estar resolvido. No entanto, suas emoções estarão afloradas e você pode perceber que ainda há uma conexão ali. Paralelamente, um novo interesse também pode surgir na mesma época, embaralhando seus sentimentos.

Leia mais

Imagem - Camila Pitanga revela doença de Ellen e real intenção da personagem em 'Dona de Mim'

Camila Pitanga revela doença de Ellen e real intenção da personagem em 'Dona de Mim'

Imagem - A Fazenda 17: Enquete aponta eliminado da semana por menos de 1%

A Fazenda 17: Enquete aponta eliminado da semana por menos de 1%

Imagem - Hora de parar e pensar: tire a sua sorte do dia para esta quinta (11)

Hora de parar e pensar: tire a sua sorte do dia para esta quinta (11)

Tags:

Namorado Amor Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - A temperatura ideal do ar-condicionado para deixar a casa fresca sem gastar muita energia

A temperatura ideal do ar-condicionado para deixar a casa fresca sem gastar muita energia
Imagem - Anjo do Destino traz clareza e 5 signos entram em fase de crescimento poderoso a partir de hoje (11 de dezembro)

Anjo do Destino traz clareza e 5 signos entram em fase de crescimento poderoso a partir de hoje (11 de dezembro)
Imagem - Camila Pitanga revela doença de Ellen e real intenção da personagem em 'Dona de Mim'

Camila Pitanga revela doença de Ellen e real intenção da personagem em 'Dona de Mim'

MAIS LIDAS

Imagem - Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo
01

Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
02

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Governo declara utilidade pública de área equivalente a 62 campos de futebol para obras da ponte Salvador-Itaparica
03

Governo declara utilidade pública de área equivalente a 62 campos de futebol para obras da ponte Salvador-Itaparica

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
04

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação