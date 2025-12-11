PLOT TWIST

Estes signos vão viver uma reviravolta amorosa no final de dezembro

Astrologia prevê mudanças nos relacionamentos antes do ano acabar

Elis Freire

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 18:53

Amor, reencontro, signos Crédito: Imagem gerada por IA

Dezembro chegará com uma forte energia que vai interferir nos relacionamentos. Isso é o que prevê a Astrologia, apontando que alguns signos estão prestes a viver reviravoltas no campo amoroso. Essas transformações podem vir em forma de situações inesperadas na relação, encontros que mudam tudo e sentimentos à flor da pele. Será um momento carregado de movimento, com paixão e a fantasia em alta para quem é destes signos.

Os signos no amor 1 de 12

Veja quais signos vão viver uma reviravolta amorosa nos próximos dias de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:

Áries

Áries já entra dezembro com a energia das oportunidades inesperadas rondando a área financeira, mas, no amor, o cenário também promete virar. Afinal, o signo começa o mês no modo aventureiro e disposto a novas experiências. Por isso, a tendência é que um crush inesperado apareça bem na virada do mês, puxando sua atenção mesmo quando você jurava que ia passar o réveillon focado apenas em descanso. O plot twist vem justamente daquela pessoa que surge enquanto você está ocupada(o) vivendo sua vida.

Câncer

Câncer começa dezembro com magnetismo alto e boas chances de química instantânea. Assim, mesmo quem estava desacreditado(o) do amor pode ver um encontro virar algo muito mais profundo do que imaginava. Embora a rotina esteja puxada, o coração promete surpreender. No fim do mês, um flerte despretensioso pode se transformar em um início de romance daqueles que mexem com a sua sensibilidade. O plot twist acontece porque o sentimento chega rápido e te pega desprevenida(o).

Libra

Libra já estava avisada: dezembro é mês de plot twist na área amorosa. Enquanto os astros chacoalham suas estruturas internas, surge aquele crush intrigante que vira sua cabeça do avesso. Além disso, situações inesperadas podem bagunçar seus planos, fazendo você rever expectativas e cair em conexões que não estavam no roteiro. Até o final do mês, a chance é grande de uma reviravolta dar novo rumo ao seu coração.

Capricórnio

Capricórnio termina o ano vivendo surpresas amorosas que podem trazer nostalgia, reencontros e mudanças inesperadas. Embora o signo prefira estabilidade, o mês traz justamente situações fora do controle. Assim, um crush antigo pode reaparecer ou um encontro inusitado pode acender sentimentos que você achou que já tinha superado. O plot twist amoroso chega quando você decide, finalmente, deixar o fluxo levar e permitir que dezembro apresente algo novo.

Peixes