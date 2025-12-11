ASTROLOGIA

Um grande ciclo chega ao fim e transforma o caminho desses 4 signos hoje (11 de dezembro)

A energia de hoje encerra capítulos antigos, traz compreensões profundas e libera espaço para movimentos mais leves e conscientes

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11:00

Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

Hoje, 11 de dezembro, quatro signos sentem algo finalmente se alinhar. Uma percepção, um aprendizado, uma situação que vinha se arrastando, tudo encontra seu lugar. A energia do dia favorece coragem, clareza e a libertação de velhos padrões que já não fazem sentido. É um momento de síntese: o passado ensina, o presente abre caminhos e o futuro começa a tomar forma com mais leveza. Para esses quatro signos, o "fim" é, na prática, um recomeço poderoso. Veja a previsão do site "Your Tango".

Sagitário:

Hoje, você recupera força, foco e uma ambição leve, mas determinada. Um ciclo que te exigiu esforço finalmente mostra frutos. Conversas fluem melhor, ideias ganham forma e você se sente mais disponível para conexões, estudos, trabalhos e romances. Mais do que nunca, você entende o que precisa deixar para trás para continuar crescendo. A confiança volta e, com ela, a vontade de ocupar espaços maiores.

Dica cósmica: não carregue nada que já provou não te acompanhar na próxima fase.

Gêmeos:

Para você, algo se completa na área das relações. Um entendimento chega, um mal-estar se dissolve ou uma conversa chave clareia seus próximos passos. O dia te lembra do poder da comunicação honesta, com os outros e consigo mesmo. Você recupera motivação, brilho e capacidade de se expressar com mais profundidade. O que parecia travado encontra passagem.

Dica cósmica: fale o que precisa ser dito, isso abre portas emocionais importantes.

Virgem:

Hoje, um ciclo emocional ligado à casa, ao passado ou à vida familiar encontra resolução. Um entendimento mais profundo sobre si mesmo surge, quase como um estalo. A criatividade volta a fluir, assim como o desejo de arrumar, organizar e estruturar sua base para crescer com mais firmeza. Algo dentro de você se reconcilia.

Dica cósmica: cuidar da sua raiz é o que fortalece sua expansão.

Peixes:

Um novo capítulo se abre para você, mais maduro, mais amplo e mais consciente. Uma ideia importante se ilumina hoje, como se finalmente fizesse sentido. Você entende o que precisa mudar nos seus hábitos, rotinas e caminhos para transformar sonhos em algo real. É um dia de abertura: emocional, mental e prática.

Dica cósmica: alinhe suas intenções com ações pequenas, porém consistentes.