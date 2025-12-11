Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Um grande ciclo chega ao fim e transforma o caminho desses 4 signos hoje (11 de dezembro)

A energia de hoje encerra capítulos antigos, traz compreensões profundas e libera espaço para movimentos mais leves e conscientes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11:00

Signos e mudanças positivas
Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

Hoje, 11 de dezembro, quatro signos sentem algo finalmente se alinhar. Uma percepção, um aprendizado, uma situação que vinha se arrastando, tudo encontra seu lugar. A energia do dia favorece coragem, clareza e a libertação de velhos padrões que já não fazem sentido. É um momento de síntese: o passado ensina, o presente abre caminhos e o futuro começa a tomar forma com mais leveza. Para esses quatro signos, o "fim" é, na prática, um recomeço poderoso. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Luz no fim do túnel: 3 signos que sentem a vida melhorar a partir desta quinta-feira (11 de dezembro)

Luz no fim do túnel: 3 signos que sentem a vida melhorar a partir desta quinta-feira (11 de dezembro)

Imagem - Mudança poderosa: 3 signos começam um período de sorte e clareza a partir de hoje (11 de dezembro)

Mudança poderosa: 3 signos começam um período de sorte e clareza a partir de hoje (11 de dezembro)

Imagem - O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)

O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)

Sagitário:

Hoje, você recupera força, foco e uma ambição leve, mas determinada. Um ciclo que te exigiu esforço finalmente mostra frutos. Conversas fluem melhor, ideias ganham forma e você se sente mais disponível para conexões, estudos, trabalhos e romances. Mais do que nunca, você entende o que precisa deixar para trás para continuar crescendo. A confiança volta e, com ela, a vontade de ocupar espaços maiores.

Dica cósmica: não carregue nada que já provou não te acompanhar na próxima fase.

10 livros para quem é do signo de Sagitário

Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação
O Príncipe Cruel – Holly Black: Mundo expansivo + intrigas - Sagitário ama aventuras inteligentes. por Divulgação
A Estrada da Noite – Joe Hill: Assustador e caótico - combina com o espírito aventureiro. por Divulgação
Macunaíma – Mário de Andrade: Viagem, mito, exagero - a alma sagitariana. por Divulgação
Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert: Viagem + autodescoberta - Sagitário total. por Divulgação
As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa – C. S. Lewis: Exploração, fantasia, descobertas - match perfeito. por Divulgação
As Aventuras de Huckleberry Finn – Mark Twain: Estrada, humor e liberdade - o espírito inquieto do signo. por Divulgação
As Viagens de Gulliver – Jonathan Swift: Sátira + exploração + crítica - a cara do signo. por Divulgação
Anna e o Beijo Francês – Stephanie Perkins: Viagem + romance leve + descoberta pessoal - vibra com a energia livre e curiosa de Sagitário. por Divulgação
Os Pilares da Terra – Ken Follett: Histórico épico - Sagitário adora narrativas amplas. por Divulgação
1 de 10
Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação

Gêmeos:

Para você, algo se completa na área das relações. Um entendimento chega, um mal-estar se dissolve ou uma conversa chave clareia seus próximos passos. O dia te lembra do poder da comunicação honesta, com os outros e consigo mesmo. Você recupera motivação, brilho e capacidade de se expressar com mais profundidade. O que parecia travado encontra passagem.

Dica cósmica: fale o que precisa ser dito, isso abre portas emocionais importantes.

10 livros para quem é do signo de Gêmeos

Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação
Quicksilver – Callie Hart: Ritmo rápido, cheio de provocações e reviravoltas - Gêmeos ama dinamismo. por Divulgação
Sapiens – Yuval Noah Harari: Gêmeos adora temas amplos, curiosos, que explicam o mundo. por Divulgação
A Hora da Estrela – Clarice Lispector: Reflexões breves e filosóficas - combina com a mente sempre ativa do signo. por Divulgação
Quem é Você, Alasca? – John Green: Introspectivo, cheio de diálogos e questões existenciais - perfeito para o signo. por Divulgação
O Homem de Giz – C. J. Tudor: Estilo quebra-cabeça, cheio de pistas - Gêmeos adora montar narrativas. por Divulgação
Tudo é Possível – Elizabeth Strout: Histórias curtas e multifacetadas - Gêmeos gosta de variedade em uma leitura só. por Divulgação
Jogador Nº 1 – Ernest Cline: Referências, inteligência e velocidade - combina com a versatilidade geminiana. por Divulgação
O Projeto Rosie – Graeme Simsion: Humor leve, comunicação e excentricidade - conversa com o jeito curioso do signo. por Divulgação
Tudo é Rio – Carla Madeira: Emocional, intenso e multifacetado - Gêmeos gosta de narrativas que exploram várias camadas. por Divulgação
1 de 10
Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação

Virgem:

Hoje, um ciclo emocional ligado à casa, ao passado ou à vida familiar encontra resolução. Um entendimento mais profundo sobre si mesmo surge, quase como um estalo. A criatividade volta a fluir, assim como o desejo de arrumar, organizar e estruturar sua base para crescer com mais firmeza. Algo dentro de você se reconcilia.

Dica cósmica: cuidar da sua raiz é o que fortalece sua expansão.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
1 de 10
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Peixes:

Um novo capítulo se abre para você, mais maduro, mais amplo e mais consciente. Uma ideia importante se ilumina hoje, como se finalmente fizesse sentido. Você entende o que precisa mudar nos seus hábitos, rotinas e caminhos para transformar sonhos em algo real. É um dia de abertura: emocional, mental e prática.

Dica cósmica: alinhe suas intenções com ações pequenas, porém consistentes.

10 livros para quem é do signo de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
1 de 10
O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

Tags:

Signo Gêmeos Virgem Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Se você fizer estas três coisas todos os dias, será mais feliz do que a maioria das pessoas, segundo Harvard

Se você fizer estas três coisas todos os dias, será mais feliz do que a maioria das pessoas, segundo Harvard
Imagem - Wenne Alton Davis, de 'The Marvelous Mrs. Maisel', morre após acidente nos EUA

Wenne Alton Davis, de 'The Marvelous Mrs. Maisel', morre após acidente nos EUA
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (11) podem abrir caminhos e destravar oportunidades

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (11) podem abrir caminhos e destravar oportunidades

MAIS LIDAS

Imagem - Capitão da PM é preso pela terceira vez por suspeita de vender armas para facções na Bahia
01

Capitão da PM é preso pela terceira vez por suspeita de vender armas para facções na Bahia

Imagem - Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas
02

Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
03

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
04

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora