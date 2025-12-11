Acesse sua conta
Luz no fim do túnel: 3 signos que sentem a vida melhorar a partir desta quinta-feira (11 de dezembro)

Esses signos percebem a mente clarear, o humor elevar e a vida avançar de forma real, palpável e finalmente leve

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:00

Signos e sucesso
Signos e sucesso Crédito: Imagem criada por IA

O dia nesta quinta-feira, 11 de dezembro, marca um momento de virada emocional para três signos. A sensação de peso começa a aliviar, a clareza volta, e aquilo que parecia difícil finalmente encontra espaço para melhorar. É um dia em que o foco se expande, as preocupações encolhem e a luz começa a entrar de verdade. Para esses três signos, a mudança não é sutil, é sentida no corpo, na mente e no ânimo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão

Você começa a sentir a vida abrindo caminhos novamente, Leão. O que antes parecia te consumir por dentro vai perdendo força. Sua confiança volta, sua energia reacende e aquela sombra emocional que vinha te acompanhando fica cada vez menor. Hoje, a sensação é clara: você estava carregando mais do que precisava. De repente, o peso cai, e você se percebe mais leve, mais esperançoso e até mais disposto a retomar planos que estavam parados. A tristeza não manda mais, quem decide agora é você.

Dica cósmica: permita-se celebrar pequenas vitórias hoje. Elas estão marcando o início de um ciclo mais brilhante.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Virgem

O dia traz uma mudança muito bem-vinda no seu jeito de lidar com o que te preocupa, Virgem. Em vez de ampliar detalhes na mente, você passa a enxergar o todo, e isso traz alívio imediato. Hoje, você nota que suas reações mudaram: menos ansiedade, menos análise excessiva, mais tranquilidade. Você vê possibilidades onde antes havia confusão. O clima fica mais leve, a cabeça respira e o coração também.

Dica cósmica: confie na nova clareza que surge. Ela é sólida e vai te conduzir com mais facilidade.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Escorpião

O que antes parecia um redemoinho emocional começa finalmente a se dissipar. Você vem sentindo um desgaste interno, Escorpião, mas hoje surge a compreensão de que esse ciclo está terminando. O peso emocional não encontra mais espaço para se manter. A tristeza, que antes parecia grudada, se solta aos poucos, até ir embora. A grande virada é perceber que você tem mais controle do que imaginava. E, quando isso se revela, nasce uma força nova, acompanhada de esperança real e vontade de seguir adiante.

Dica cósmica: escolha conscientemente o que merece ocupar seu coração hoje. O resto pode ir embora sem cerimônia.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Signo Leão Virgem Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

