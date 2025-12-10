Acesse sua conta
Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo

Presidente da Casa atropelou regimento e aprovou os dois textos em votação simbólica

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 22:29

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Amanda Ercilia/GovBa

Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, na noite desta quarta-feira (10), mais dois pedidos de empréstimo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) que juntos somam o valor de R$ 900 milhões.

O Projeto de Lei 26.034/2025 autoriza a contratação de crédito no valor de R$ 300 milhões junto à Caixa Econômica Federal, e o Projeto de Lei 26.051/2025 autoriza a contratação de R$ 650 milhões em empréstimo junto ao Banco do Brasil.

Pedidos de empréstimos de R$ 900 milhões aprovados pela Alba

Pedido de empréstimo feito pelo governador no valor de R$ 650 milhões por Reprodução
Pedido de empréstimo feito pelo governador no valor de R$ 300 milhões por Reprodução
Pedido de empréstimo feito pelo governador no valor de R$ 300 milhões por Reprodução
1 de 3
Pedido de empréstimo feito pelo governador no valor de R$ 650 milhões por Reprodução

O primeiro pedido de empréstimo foi feito pelo governador no dia 17 de novembro e o segundo no dia 25 do mesmo mês. No dia 5 novembro, Jerônimo ainda fez mais um pedido de autorização para contratação de crédito no valor de R$ 2 bilhões.

Ao todo, o governador da Bahia já atingiu a marca de 22 pedidos de empréstimo. O montante somado chega a R$ 26 bilhões.

Antes da votação, deputados da oposição questionaram a falta de clareza sobre a destinação dos recursos oriundos desses empréstimos. "Foi feito o que com esse recurso? Foi pra onde? Foi destinado a qual município? Qual foi a pavimentação que foi feita? Qual foi a reestruturação que foi feita no nosso estado? Eu, como parlamentar, não sei informar e tenho certeza que os deputados do governo muito menos, porque eles só vem aqui pra votar. [...] Os R$ 26 bilhões, aonde foi investido? Aonde foi aplicado? Eu não sei e nem eles sabem", afirmou o deputado Samuel Júnior (Republicanos).

De acordo com os pedidos feitos pelo executivo, o empréstimo no valor de R$ 650 milhões será destinado "a garantir aportes e contraprestações nos contratos de Parceria Público-Privada, com previsão de contragarantias à União e consignação orçamentária para amortizações e encargos". Já o de R$ 300 milhões foi justificado para "viabilização de contrapartidas de financiamentos, de termos de compromisso, e demais investimentos nas áreas de Infraestrutura Urbana, Infraestrutura Hídrica, Infraestrutura Viária, Saúde e Educação".

Tags:

Jerônimo Empréstimo Jerônimo Rodrigues Alba

