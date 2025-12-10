Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 22:29
A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, na noite desta quarta-feira (10), mais dois pedidos de empréstimo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) que juntos somam o valor de R$ 900 milhões.
O Projeto de Lei 26.034/2025 autoriza a contratação de crédito no valor de R$ 300 milhões junto à Caixa Econômica Federal, e o Projeto de Lei 26.051/2025 autoriza a contratação de R$ 650 milhões em empréstimo junto ao Banco do Brasil.
O primeiro pedido de empréstimo foi feito pelo governador no dia 17 de novembro e o segundo no dia 25 do mesmo mês. No dia 5 novembro, Jerônimo ainda fez mais um pedido de autorização para contratação de crédito no valor de R$ 2 bilhões.
Ao todo, o governador da Bahia já atingiu a marca de 22 pedidos de empréstimo. O montante somado chega a R$ 26 bilhões.
Antes da votação, deputados da oposição questionaram a falta de clareza sobre a destinação dos recursos oriundos desses empréstimos. "Foi feito o que com esse recurso? Foi pra onde? Foi destinado a qual município? Qual foi a pavimentação que foi feita? Qual foi a reestruturação que foi feita no nosso estado? Eu, como parlamentar, não sei informar e tenho certeza que os deputados do governo muito menos, porque eles só vem aqui pra votar. [...] Os R$ 26 bilhões, aonde foi investido? Aonde foi aplicado? Eu não sei e nem eles sabem", afirmou o deputado Samuel Júnior (Republicanos).
De acordo com os pedidos feitos pelo executivo, o empréstimo no valor de R$ 650 milhões será destinado "a garantir aportes e contraprestações nos contratos de Parceria Público-Privada, com previsão de contragarantias à União e consignação orçamentária para amortizações e encargos". Já o de R$ 300 milhões foi justificado para "viabilização de contrapartidas de financiamentos, de termos de compromisso, e demais investimentos nas áreas de Infraestrutura Urbana, Infraestrutura Hídrica, Infraestrutura Viária, Saúde e Educação".