Saiba o que vai ter no novo Game Station do Salvador Shopping

Monique Lobo
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 21:30
O Game Station do Salvador Shopping foi completamente renovado. Nesta sexta-feira (12), o espaço vai ser reinaugurado com um evento especial que vai reuni DJ, personagens circenses, brindes, atrações exclusivas e promoções especiais de abertura. A entrada é gratuita.
Com 1.906,71 m² de área total, o local agora tem sua estrutura inspirada em parques urbanos, com ambientes integrados, áreas de convivência sob árvores, decoração contemporânea e espaços instagramáveis.
Confira as atrações:
Novo Game Station do Salvador Shopping