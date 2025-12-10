Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba o que vai ter no novo Game Station do Salvador Shopping

Espaço vai ser reinaugurado nesta sexta-feira (12) com entrada gratuita

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 21:30

Game Station Salvador Shopping
Game Station Salvador Shopping Crédito: Divulgação

O Game Station do Salvador Shopping foi completamente renovado. Nesta sexta-feira (12), o espaço vai ser reinaugurado com um evento especial que vai reuni DJ, personagens circenses, brindes, atrações exclusivas e promoções especiais de abertura. A entrada é gratuita.

Com 1.906,71 m² de área total, o local agora tem sua estrutura inspirada em parques urbanos, com ambientes integrados, áreas de convivência sob árvores, decoração contemporânea e espaços instagramáveis.

Confira as atrações:

Novo Game Station do Salvador Shopping

Tecnologia: Logo na entrada, o público é recebido por um piso de LED que conduz a um ambiente vibrante e imersivo, com bancos sob árvores, áreas de descanso e uma estética que remete aos parques de rua. por Divulgação
Máquinas: O novo espaço reúne 88 máquinas, sendo 20 infantis, em um layout integrado. por Divulgação
Playground: O KidPlay, agora com 145 m², foi totalmente renovado, com estrutura mais segura e visual moderno. por Divulgação
Entre as principais atrações estão o Bumper Car (105 m²) e o Time Jump, sucesso da rede que proporciona uma experiência imersiva inspirada nos parques urbanos. por Divulgação
Festa infantil: O espaço tem um salão térreo e mais quatro salões no mezanino, entre 50 m² e 70 m², climatizados e equipados para garantir conforto e privacidade. por Divulgação
Vendas: A nova área de vendas e os pontos de atendimento foram redesenhados para oferecer mais fluidez, agilidade e acolhimento às famílias. por Divulgação
1 de 6
Tecnologia: Logo na entrada, o público é recebido por um piso de LED que conduz a um ambiente vibrante e imersivo, com bancos sob árvores, áreas de descanso e uma estética que remete aos parques de rua. por Divulgação

Leia mais

Imagem - Orla de Pituaçu é inaugurada com shows gratuitos, 20 quadras, 25 quiosques e parques; confira

Orla de Pituaçu é inaugurada com shows gratuitos, 20 quadras, 25 quiosques e parques; confira

Imagem - Maior parque de trampolim da Bahia chega a Salvador; confira

Maior parque de trampolim da Bahia chega a Salvador; confira

Imagem - Conheça os 10 melhores parques temáticos do Brasil, segundo ranking

Conheça os 10 melhores parques temáticos do Brasil, segundo ranking

Tags:

Salvador Shopping Game Station

Mais recentes

Imagem - Conheça um menu de Natal e Ano Novo com mais de 30 opções sem açúcar, glúten e lactose

Conheça um menu de Natal e Ano Novo com mais de 30 opções sem açúcar, glúten e lactose
Imagem - Mulher é flagrada tentando levar droga nas partes íntimas para presídio da Mata Escura

Mulher é flagrada tentando levar droga nas partes íntimas para presídio da Mata Escura
Imagem - Lojas são fechadas e R$ 200 mil apreendidos em operação contra comércio ilegal de armas

Lojas são fechadas e R$ 200 mil apreendidos em operação contra comércio ilegal de armas

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos estão no lugar certo, na hora certa, nesta quarta-feira (10 de dezembro)
01

3 signos estão no lugar certo, na hora certa, nesta quarta-feira (10 de dezembro)

Imagem - Resultado da Quina 6899, desta quarta-feira (10)
02

Resultado da Quina 6899, desta quarta-feira (10)

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
03

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Mulher é flagrada tentando levar droga nas partes íntimas para presídio da Mata Escura
04

Mulher é flagrada tentando levar droga nas partes íntimas para presídio da Mata Escura