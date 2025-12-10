PARQUE DE DIVERSÕES

Saiba o que vai ter no novo Game Station do Salvador Shopping

Espaço vai ser reinaugurado nesta sexta-feira (12) com entrada gratuita

Monique Lobo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 21:30

Game Station Salvador Shopping Crédito: Divulgação

O Game Station do Salvador Shopping foi completamente renovado. Nesta sexta-feira (12), o espaço vai ser reinaugurado com um evento especial que vai reuni DJ, personagens circenses, brindes, atrações exclusivas e promoções especiais de abertura. A entrada é gratuita.

Com 1.906,71 m² de área total, o local agora tem sua estrutura inspirada em parques urbanos, com ambientes integrados, áreas de convivência sob árvores, decoração contemporânea e espaços instagramáveis.

Confira as atrações: