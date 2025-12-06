Orla de Pituaçu é inaugurada com shows gratuitos, 20 quadras, 25 quiosques e parques; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13:37
A nova orla de Pituaçu, em Salvador, foi entregue, neste sábado (6), com mais de três quilômetros de intervenções. O equipamento conta com opções de lazer para toda a família, com palco que receberá shows gratuitos de samba, quadras poliesportivas e campos de futebol e 25 quiosques para a comercialização de alimentos e bebidas. A inauguração promete a criação de um novo polo turístico na capital baiana.
O prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, além de diversas autoridades municipais e representantes da Orla Brasil, empresa responsável pela concessão do Parque Urbano da Orla Pituaçu, participaram da inauguração.
As intervenções vão da Ponte Rio das Pedras até a 3ª Ponte. O espaço recebeu quatro campos de futebol, sendo dois de grama sintética, um de terra e um de areia. Foram entregues 20 quadras: três poliesportivas, oito de beach tênis, cinco de tênis e quatro de futmesa. Há ainda três academias, além dos três quilômetros de ciclovia. O investimento na requalificação urbana e ambiental da orla de Pituaçu foi de R$ 135,4 milhões.
Nova orla é inagurada em Pituaçu
O prefeito Bruno Reis afirmou que a obra é a maior de Salvador feita com recursos próprios da Prefeitura. “Hoje, essa cidade não precisa mais escolher se vai recuperar a sua orla ou se vai fazer o quarto hospital, que vamos entregar no início do ano que vem", disse o getsor sobre a capacidade financeira da prefeitura.
Bruno Reis ressaltou o trabalho realizado pela Prefeitura desde 2013 de requalificação da orla de Salvador. “Ontem, autorizamos lançar a licitação de mais um trecho da Cidade Baixa, ali no Bonfim e na Contorno. Também já concluímos o projeto do novo Food Park da Boca do Rio, que será feito no mesmo padrão da Vila Caramuru e da Vila dos Namorados. Ao final de 2028, vamos chegar a 100% da orla de Salvador requalificada”, salientou.
Para quem for passear com as crianças, a nova orla tem quatro parques infantis e paraciclos. São 25 quiosques distribuídos ao longo do percurso, sendo 13 unidades funcionando como restaurantes, sete como ponto de água de coco e outros cinco para comercialização de acarajé. O projeto é da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e a administração será realizada pela Orla Brasil.
A entrega da nova orla de Pituaçu marcou também a inauguração do palco Nelson Rufino. A cerimônia contou com a presença do cantor, que fez a apresentação inaugural ao lado da banda Batifun, marcando a estreia artística do palco e abrindo a programação especial do dia. O local terá apresentações musicais diárias a partir do dia 22.12, com samba das 16h às 20h.
O Palco Nelson Rufino homenageia um dos grandes nomes do samba da Bahia e abre suas atividades com uma programação especial de shows e apresentações, ampliando a vocação cultural da nova orla de Salvador. O local recebeu uma estátua do artista em tamanho real. A escultura, em fibra de vidro e cobre, leva a assinatura do artista paraense Francisco de Assis, responsável pelas estátuas de Gilberto Gil e Preta Gil, no Rio de Janeiro.
O prefeito e as demais autoridades fizeram o percurso da nova orla e acompanharam uma apresentação do projeto Orla em Movimento, como aulas de fitdance e beach tennis, e conversaram com empresários e marcas que abraçaram o projeto. A comitiva visitou o protótipo da estátua de Yemanjá, criada pelo artista Guru Moreno, o projeto Lixo Zero e o Ponto de Entrega Voluntária (PEV) de resíduos recicláveis, equipado também com bebedouros de água para reduzir o uso de garrafas e copos plásticos.
Depois da instalação da placa inaugural, houve uma lavagem simbólica da passarela com integrantes da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares (Abam), celebrando a fé, a cultura e a ancestralidade.
O presidente da Saltur, Isaac Edington, afirmou que o novo trecho de orla vai impulsionar ainda mais o turismo de Salvador. “Sem dúvida, temos uma orla atlântica extraordinária, com quase 60 quilômetros totalmente requalificados. Certamente seremos novamente um dos destinos mais procurados do Brasil. Temos um calendário de eventos que já virou até meme na internet, pela quantidade de atrações que teremos até o Carnaval, nesse novo ciclo que começa agora com o pré-verão", destacou.
*Com informações da Prefeitura de Salvador.