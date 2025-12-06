DE CARA NOVA

Quiosques, palco para eventos e mais: veja como ficou a Nova Orla de Pituaçu

Trecho de orla foi inaugurado neste sábado (6) pela Prefeitura de Salvador

Larissa Almeida

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 14:27

Palco Nelson Rufino Crédito: Divulgação

A caminhada diária do aposentado Emanuel Olimpo, 79 anos, agora conta com a possibilidade de parada em um quiosque para tomar picolé ou comer acarajé, um ponto de descanso com vista-mar e um trajeto livre de empecilhos diante da pavimentação asfáltica revitalizada. Todas essas novidades integram a Nova Orla de Pituaçu, inaugurada neste sábado (6) pela prefeitura de Salvador.



Com 3,5 km de extensão, da Ponte Rio das Pedras até a 3ª Ponte. o trecho de orla já conta com seis quiosques em atividade, número que vai dobrar até o final do ano e chegar a 25 até março de 2026. As academias abertas ao público também já estão em pleno funcionamento, assim como os parques infantis.

O espaço também recebeu quatro campos de futebol, sendo dois de grama sintética, um de terra e um de areia. Foram entregues 20 quadras: três poliesportivas, oito de beach tênis, cinco de tênis e quatro de futmesa. Há ainda três academias, além dos três quilômetros de ciclovia.

"Está tudo muito bonito. Muito melhor do que era antes, já que também resolveu a questão das barracas. Inspira até mais segurança. Além disso, gosto de saber que esse também é um lugar que me permite respirar bem tendo essa vista", afirma Emanuel Olimpo.

Para quem pratica esportes, as quadras espalhadas durante a extensão da orla já estão sendo aproveitadas. O mesmo acontece com a via para ciclistas, que registra um vaivém constante. Vinda de Porto Seguro, a ciclista Doralice Marinho, 50, veio para Salvador participar de uma competição e quis ver, com um dia de antecedência, o local em que vai pedalar no domingo (7).

"Eu achei perfeito, porque evita acidentes com a delimitação da faixa de ciclistas, o que é muito importante para nós. Além disso, tem essa vista maravilhosa, com tudo requalificado. Me deixou animada, porque eu amo o mar", diz.

Iniciada em 2023, as obras de revitalização da Orla de Pituaçu contaram com investimento municipal de R$ 135,4 milhões. Todo o projeto surgiu após a escuta de demandas apresentadas por moradores, comerciantes, agentes comunitários e culturais que concordaram em atrair novos comerciantes, preservando a atuação dos 40 permissionários que atuam há anos no local.

Para o prefeito Bruno Reis (União Brasil), a entrega da Nova Orla de Pituaçu é a realização de um sonho. "É a maior obra já feita nesta cidade com recursos próprios. Investimos porque essa cidade não precisa mais escolher se vai recuperar sua orla ou fazer o quarto maior hospital que vamos entregar no início do ano que vem", destaca.

"Essa cidade não precisa mais escolher se vai revitalizar sua orla ou entregar 40 novas escolas, como fizemos semana passada. Nós mudamos a realidade de uma cidade que não conseguia coletar o lixo e trocar a iluminação. Hoje, a luz é 100% em LED com recursos próprios", completa Bruno Reis.

Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto vê como um legado para Salvador a revitalização de todos os 64 km de Orla. Durante a cerimônia de entrega, ele relembrou como era a situação antes do seu mandato.

"Salvador tinha uma das piores orlas de todo o Brasil. Talvez a nossa orla fosse o símbolo do momento em que a cidade vivia, com abandono, descaso, falta de respeito para com o espaço público e seu cidadão. Ali, a população chegou a desacreditar que, um dia, a gente podia virar esse jogo e dar a volta por cima. Com muito trabalho e com muita luta, a partir de 2013, começamos a mudar essa história", recorda.

Na gestão de ACM Neto, a primeira extensão de Orla a ser revitalizada foi a do Subúrbio Ferroviário. Depois, houve requalificação dos trechos da Cidade Baixa, Barra, Rio Vermelho, Boca do Rio e os pontos de ligação entre esses locais.

"Aqui está a demonstração de que uma visão de longo prazo e um governo de continuidade, com trabalho correto e compromisso maior com o povo, é capaz de mudar a vida de uma cidade. [...] Essa orla é um convite para todos os soteropolitanos, baianos e turistas estarem aqui e curtirem a nossa praia", acrescenta ACM Neto.

Na altura do Circo Picolino, que foi preservado durante a requalificação, foi inaugurado também neste sábado o Palco Nelson Rufino, que contou com a presença do homenageado. O sambista cantou para o público presente e dividiu os holofotes com baianas de acarajé. Além do palco, ele ganhou uma estátua em tamanho real, feita em fibra de vidro e cobre.

"Receber uma homenagem dessa em vida é impagável. Não tem como dimensionar. A ficha ainda não caiu. Só agradecer", declarou de cima do palco.