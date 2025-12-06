Acesse sua conta
Professor municipal morre após batida entre carro e caminhonete na BR-101

André Silva Lopes, de 46 anos, ficou presos às ferragens e morreu no local

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 15:21

Prefeitura de Laje, na Bahia, lamentou a morte do professor
Prefeitura de Laje, na Bahia, lamentou a morte do professor Crédito: Reprodução

Um professor de 46 anos, identificado como André Silva Lopes, morreu após uma batida entre um carro e uma caminhonete na BR-101, na tarde de sexta-feira (5). O acidente aconteceu por volta das 15h30, no km 265, na altura da cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano,

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o professor estava sozinho no carro quando bateu de frente com a caminhonete. Ele ficou preso às ferragens e morreu no local.

Outras cinco pessoas viajavam na caminhonete. Alguns foram encaminhados para uma unidade de saúde da região. O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus. 

Arraste para o lado e veja as BRs com mais acidentes e mortes na Bahia

BR-101: 111 mortes e 745 acidentes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-116: 98 mortes e 821 acidentes  por Reprodução/PRF
BR-324: 54 mortes e 805 acidentes  por Reprodução
BR-242: 61 mortes e 204 acidentes  por Divulgação / PRF
BR-110: 19 mortes e 170 acidentes por Reprodução/Redes sociais
1 de 5
BR-101: 111 mortes e 745 acidentes por Lenio Cidreira/Liberdade News

André Silva Lopes era professor e servidor da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Laje, localizada a cerca de 40 quilômetros de Santo Antônio de Jesus. Em nota, a prefeitura lamentou a morte do servidor e prestou solidariedade. 

“A Prefeitura de Laje se solidariza com a família e amigos pela partida do professor André Silva Lopes, servidor da Secretaria Municipal de Saúde. Neste momento de profundo luto, expressamos nossas condolências e solidariedade. Que todos encontrem conforto e força diante desta perda irreparável", escreveu. 

