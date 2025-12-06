LUTO

Professor municipal morre após batida entre carro e caminhonete na BR-101

André Silva Lopes, de 46 anos, ficou presos às ferragens e morreu no local

Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 15:21

Prefeitura de Laje, na Bahia, lamentou a morte do professor Crédito: Reprodução

Um professor de 46 anos, identificado como André Silva Lopes, morreu após uma batida entre um carro e uma caminhonete na BR-101, na tarde de sexta-feira (5). O acidente aconteceu por volta das 15h30, no km 265, na altura da cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano,

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o professor estava sozinho no carro quando bateu de frente com a caminhonete. Ele ficou preso às ferragens e morreu no local.

Outras cinco pessoas viajavam na caminhonete. Alguns foram encaminhados para uma unidade de saúde da região. O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus.

André Silva Lopes era professor e servidor da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Laje, localizada a cerca de 40 quilômetros de Santo Antônio de Jesus. Em nota, a prefeitura lamentou a morte do servidor e prestou solidariedade.