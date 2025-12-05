Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tempo: 122 cidades da Bahia estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas

Municípios estão localizados nas regiões centro-sul, sul, extremo oeste e Vale São-Franciscano

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18:02

Previsão é de chuva intensa em vários estados
Chuva intensa Crédito: Shutterstock

Ao menos 122 cidades da Bahia estão sob o alerta laranja para a ocorrência de chuvas intensas até as 10h da manhã deste sábado (6). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, sul, extremo oeste e Vale São-Franciscano da Bahia.

Veja a lista de cidades em alerta laranja

Cidades em alerta laranja por Reprodução
Cidades em alerta laranja por Reprodução
Cidades em alerta laranja por Reprodução
Cidades em alerta laranja por Reprodução
Cidades em alerta laranja por Reprodução
Cidades em alerta laranja por Reprodução
Cidades em alerta laranja por Reprodução
Cidades em alerta laranja por Reprodução
Cidades em alerta laranja por Reprodução
Cidades em alerta laranja por Reprodução
Cidades em alerta laranja por Reprodução
Cidades em alerta laranja por Reprodução
1 de 12
Cidades em alerta laranja por Reprodução

O alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h, além de queda de granizo. Há risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Tags:

Chuva Bahia Chuvas Alerta

Mais recentes

Imagem - Médica é estuprada dentro de unidade de saúde em Salvador

Médica é estuprada dentro de unidade de saúde em Salvador
Imagem - Idoso de 77 anos é autuado em flagrante por manter cativeiro ilegal de aves silvestres

Idoso de 77 anos é autuado em flagrante por manter cativeiro ilegal de aves silvestres
Imagem - Ufba notifica empresa de limpeza por irregularidades e suspeita de assédio

Ufba notifica empresa de limpeza por irregularidades e suspeita de assédio

MAIS LIDAS

Imagem - Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo
01

Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
02

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
03

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual
04

Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual