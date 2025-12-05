Tempo: 122 cidades da Bahia estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18:02
Ao menos 122 cidades da Bahia estão sob o alerta laranja para a ocorrência de chuvas intensas até as 10h da manhã deste sábado (6). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, sul, extremo oeste e Vale São-Franciscano da Bahia.
O alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h, além de queda de granizo. Há risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.