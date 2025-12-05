Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Avanço das escavações em cemitério de escravizados preocupa líderes religiosos em Salvador

Em escuta pública, líderes religiosos e autoridades sinalizaram a favor de memorial, mas pediram cautela com possível avanço das pesquisas

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18:28

Cemitério de escravizados e pessoas marginalizadas foi redescoberto no estacionamento da Pupileira Crédito: Divulgação

Lideranças religiosas, pesquisadores e autoridades do estado realizaram uma escuta pública, na manhã desta sexta-feira (5), para discutir os próximos desdobramentos da pesquisa arqueológica e urbanística que redescobriu o cemitério de escravizados e pessoas marginalizadas, datado dos séculos XVI ao XIX, no estacionamento do complexo da Pupileira, no bairro de Nazaré, em Salvador. Durante reunião no Ministério Público, os participantes acenaram a favor da construção de um memorial e mostraram cautela quanto ao avanço das investigações no espaço.

Na abertura da escuta pública, a pesquisadora Silvana Olivieri relembrou os passos dados até a redescoberta do cemitério, em maio. A pesquisa arqueológica, que escavou uma área de, aproximadamente, 1,5 m² em uma profundidade de cerca de 3,30 metros, coletou um material que totalizou 224 peças em apenas 10 dias. Desse total, 100 vestígios eram de ossos humanos e 17 eram dentes.

Cemitério de escravizados em Salvador

Espaço onde funcionou o cemitério é localizado no Complexo da Santa Casa por Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa Arqueológica
Área escavada equivale a três vagas de estacionamento por Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa Arqueológica
Escavação é fruto de pesquisa da Ufba por Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa Arqueológica
Primeiros vestígios foram encontrados no quinto dia de trabalho por Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa Arqueológica
1 de 4
Espaço onde funcionou o cemitério é localizado no Complexo da Santa Casa por Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa Arqueológica

Segundo estudos realizados, a estimativa é que 80 mil a 100 mil corpos tenham sido enterrados no estacionamento da Pupileira. Até o momento, os indícios encontrados apontam para materiais de pelo menos dois indivíduos diferentes. Se, por um lado, é pretensão dos pesquisadores avançar nas investigações, os líderes religiosos pedem calma.

“Minha preocupação espiritual é que gente pode mexer com coisas que depois não teremos mais controle. Minha outra preocupação é com a estrutura, se o cemitério avança para o espaço da própria Pupileira ou para fora, assim como o gerenciamento do espaço para construir um memorial que tenha acessibilidade", disse padre Lázaro Muniz, da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

No caso dos líderes candomblecistas, foi pedido mais tempo para que os sacerdotes possam averiguar quais as consequências espirituais possíveis na hipótese de mais restos humanos serem escavados. “Mexer demais não é bom, mas é importante o reconhecimento de que aquele local é sagrado”, ponderou Lilian Stender, ialorixá e sacerdotisa da nação Ketu.

Já Lívia Maria Sant'Anna Vaz, promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, reforçou a perspectiva de oficializar o cemitério como um espaço de memória. “O nosso grande desafio coletivo é equilibrar os avanços científicos e a dimensão espiritual. Eu penso que, se a pesquisa avança, tendo em vista que ela é complexa, a gente precisa saber o que fazer com aquele espaço, no sentido de estabelecer que ele é sagrado", destacou.

Enquanto não há uma decisão final sobre o futuro das pesquisas, todos sinalizaram a favor da construção de um memorial no local da redescoberta. Desde o final de outubro, a desocupação do estacionamento frontal do Complexo da Pupileira foi solicitada e o cemitério foi reconhecido como Sítio Arqueológico Cemitério dos Africanos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

À época, a arqueóloga Jeanne Almeida enfatizou a importância do diálogo para decidir o que fazer com o achado. “Vamos dar continuidade à escuta social, seja através de audiências públicas, porque queremos tentar incorporar as dores e necessidades sociais no que está sendo projetado, para que possamos observar aquela área como uma que evoca a memória social e coletiva, principalmente das comunidades negras”, disse em entrevista ao CORREIO.

Leia mais

Imagem - Cemitério de escravizados é reconhecido como sítio arqueológico; veja o que deve mudar na Pupileira

Cemitério de escravizados é reconhecido como sítio arqueológico; veja o que deve mudar na Pupileira

Imagem - Cemitério de escravizados redescoberto em Salvador pode ser o maior da América Latina

Cemitério de escravizados redescoberto em Salvador pode ser o maior da América Latina

Imagem - Busca por restos mortais de 100 mil escravizados é iniciada em cemitério redescoberto em Salvador

Busca por restos mortais de 100 mil escravizados é iniciada em cemitério redescoberto em Salvador

Mais recentes

Imagem - Premiação elege melhores empresas de tecnologia da Bahia

Premiação elege melhores empresas de tecnologia da Bahia
Imagem - Homem finge ser policial civil para ameaçar comerciantes em cidade baiana

Homem finge ser policial civil para ameaçar comerciantes em cidade baiana
Imagem - Unidade de saúde em Salvador terá segurança reforçada após médica sofrer estupro

Unidade de saúde em Salvador terá segurança reforçada após médica sofrer estupro

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Médica é estuprada dentro de unidade de saúde em Salvador
02

Médica é estuprada dentro de unidade de saúde em Salvador

Imagem - Deu errado! Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir
03

Deu errado! Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
04

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento