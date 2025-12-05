VIOLÊNCIA

Unidade de saúde em Salvador terá segurança reforçada após médica sofrer estupro

Medidas para reforço da segurança foram anunciadas pela Secretaria Municipal de Saúde

Maysa Polcri

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 19:13

Policiamento foi reforçado na unidade após caso de violência sexual Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador anunciou que colocou em prática um protocolo de reforço de segurança na Unidade Básica de Saúde (UBS) Sérgio Arouca, em Paripe, após um médica ser vítima de estupro em um dos consultórios. De acordo com a pasta, a UBS passou a contar com policiamento no local até que câmeras sejam instaladas.

Nesta sexta-feira (5), um dia após o episódio de violência sexual contra a profissional, uma visita técnica foi realizada para mapear a unidade de saúde tendo em vista a instalação de kit de câmeras e alarme. Os equipamentos começarão a ser instalados na próxima terça-feira (9).

Para garantir proteção imediata, a unidade passou a contar, também a partir de hoje (05), com policiamento no local até a completa implantação do sistema de vigilância. "A SMS manifesta total solidariedade à profissional e à equipe da UBS Sérgio Arouca, que também foi profundamente impactada pelo ocorrido. Toda a assistência necessária está sendo assegurada", diz a secretaria.

O crime

Uma médica de 33 anos foi estuprada durante o trabalho na Unidade Básica de Saúde Sérgio Arouca, no bairro de Paripe, em Salvador. O caso foi registrado na manhã de quinta-feira (4) e denunciado pelo Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed). Ao CORREIO, as polícias Civil e Militar confirmaram que um suspeito de 30 anos foi preso em flagrante.

Segundo o médico Yuri Serafim, vice-presidente do Sindimed, o homem se passou por paciente, trancou a porta do consultório e tirou a roupa. Ele estava sozinho com a médica na sala. Após se despir, o agressor se masturbou, partiu para cima da vítima e tentou agarrá-la. A médica gritou e tentou abrir a porta do consultório, sendo agredida pelo homem.

Por sorte, um representante de medicamentos que estava na unidade de saúde percebeu a movimentação e conseguiu entrar no consultório. O suspeito foi contido por funcionários e populares até a chegada da polícia e encaminhado à Central de Flagrantes. Segundo a Polícia Civil, o homem passou por exames de lesões corporais e permanece à disposição do Poder Judiciário.

A médica precisou ser afastada da unidade de saúde e está abalada após o ocorrido. "O pior de tudo é que os médicos são contratados como pessoas físicas, sem qualquer tipo de direito, como um afastamento por motivo de saúde. Mesmo tendo sido vítima de violência, ela não pode deixar de trabalhar", afirma Yuri Serafim. O sindicato que representa a categoria presta apoio à vítima.

O agressor, que é paciente da UBS Sérgio Arouca, já teria assediado outras funcionárias da unidade. Na quinta-feira (4), ele disse que procurou atendimento médico para tratar de fimose - excesso de pele que recobre o pênis. A UBS fica ao lado de uma unidade da Polícia Militar.



Apesar de o contato entre agressor e vítima não ter tido penetração, o caso pode ser enquadrado como crime de estupro. Segundo a legislação brasileira, o estupro consiste em constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar qualquer outro ato libidinoso. Logo, o crime configura-se não só com o ato sexual em si, mas também com a prática de ato libidinoso, sem o consentimento da vítima.

O que diz a SMS

"A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) manifesta profundo pesar e repúdio ao episódio de violência e assédio sexual ocorrido na manhã de ontem (04), na Unidade Básica de Saúde (UBS) Sérgio Arouca, no Subúrbio Ferroviário.

Assim que o fato foi comunicado, a equipe da unidade e da SMS prestou apoio psicológico e administrativo à profissional envolvida. A ocorrência foi imediatamente reportada às autoridades policiais.

A servidora foi encaminhada à Central de Flagrantes para oitiva e exame de corpo de delito, enquanto o agressor foi conduzido separadamente e responderá criminalmente pelos atos cometidos. Equipes da Polícia Civil estiveram na unidade e realizaram perícia na sala onde o episódio ocorreu.



A UBS Sérgio Arouca, em décadas de funcionamento, nunca havia registrado um episódio semelhante. A unidade é reconhecida pelo atendimento humanizado e pelo vínculo consolidado com a comunidade.

Como medida imediata, a Secretaria iniciou a revisão completa dos protocolos de segurança: o mapeamento da UBS já foi enviado para a empresa responsável pela instalação do kit de câmeras e alarme. A visita técnica foi realizada hoje (05) e a instalação dos equipamentos terá início na próxima terça-feira (09).

Para garantir proteção imediata, a unidade passou a contar, também a partir de hoje (05), com policiamento no local até a completa implantação do sistema de vigilância.