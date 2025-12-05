RECONHECIMENTO

Premiação elege melhores empresas de tecnologia da Bahia

Cerimônia será realizada no dia 17 de dezembro

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 19:56

No dia 17 de dezembro, a Bahia vai conhecer as melhores empresas do ramo da tecnologia. Com uma cerimônia que será realizada na Casa do Comércio, às 19h, o Prêmio Por TI Bahia 2025 chega à sua 23ª edição, com o tema “IA – Inteligência Artificial, Protagonismo e Futuro”, reforçando o compromisso de toda a cadeia tecnológica em construir soluções relevantes, éticas e sustentáveis para os próximos anos.

Nesta edição, o evento da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação – Regional Bahia (Assespro) conta com 11 categorias, com o objetivo de reconhecer iniciativas, profissionais e instituições que se destacaram ao longo de 2025.

As categorias do prêmio são: Personalidade Política, Espaço de Inovação do Ano, Ecossistema de Inovação – Revelação, Academia Tech Inovadora, Evento Inovador do Ano, Liderança Executiva em TI, Imprensa Tech do Ano, Case do Ano, Mentor do Ano, Startup Tecnológica do Ano e Ecossistema de Educação.

A escolha dos vencedores foi realizada por votação popular, sendo as três últimas categorias escolhidas em parceria com o Grupo Rede+ / Prêmio Innpulse.