Dona de abrigo irregular mantém idosos em local insalubre e confisca aposentadorias

Setes vítimas foram resgatadas do local

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 20:38

Responsável pelo abrigo de idosos irregular foi presa Crédito: Divulgação

Foi preso nesta sexta-feira (5) uma mulher de 56 anos, responsável por um abrigo de idosos que funcionava de maneira irregular na cidade de Eunápolis, no extremo sul do estado. Sete pessoas foram resgatadas em situação de vulnerabilidade.

De acordo com informações da Polícia Civil (PCBA), que atuou em conjunto com o Ministério Público da Bahia (MPBA) e com a Polícia Militar (PMBA), as sete pessoas foram encontradas durante um procedimento de inspeção em instituições destinadas ao acolhimento de pessoas idosas no município.

Dos sete idosos que viviam no lar, localizado no bairro Pequi, ao menos dois tinham seus cartões bancários retidos pela responsável. De acordo com as autoridades, a conduta caracteriza possível prática dos crimes previstos nos artigos 99 e 104 do Estatuto da Pessoa Idosa.

"Durante a ação, após constatar as irregularidades, o promotor de Justiça deu voz de prisão à suspeita e solicitou apoio da Polícia Militar, que realizou a condução da flagranteada até a Delegacia Territorial de Eunápolis, onde todos os procedimentos legais foram adotados", informou a PCBA.