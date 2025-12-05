ECONOMIA

Ademi-BA e Secretaria assinam termo de cooperação em fórum de líderes

O termo foi assinado por Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA, e Mila Paes, titular da Semdec

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 20:30

Termo foi assinado por Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA, e Mila Paes, titular da Semdec Crédito: Divulgação

Durante o 9º Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário a manhã desta sexta-feira (5), a Ademi-BA e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec) assinaram um termo de cooperação que visa articular ações focadas na qualificação profissional para funções essenciais na construção civil, como pedreiro, servente, pintor, eletricista e encanador.

O termo foi assinado por Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA, e Mila Paes, titular da Semdec. A parceria permitirá que a Semdec planeje e execute turmas de capacitação profissional em colaboração com instituições especializadas, além de acompanhar e avaliar as ações formativas, mantendo uma base de dados atualizada dos participantes para intermediação de oportunidades no mercado.