Ademi-BA e Secretaria assinam termo de cooperação em fórum de líderes

Pombo Correio
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 20:30
Durante o 9º Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário a manhã desta sexta-feira (5), a Ademi-BA e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec) assinaram um termo de cooperação que visa articular ações focadas na qualificação profissional para funções essenciais na construção civil, como pedreiro, servente, pintor, eletricista e encanador.
O termo foi assinado por Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA, e Mila Paes, titular da Semdec. A parceria permitirá que a Semdec planeje e execute turmas de capacitação profissional em colaboração com instituições especializadas, além de acompanhar e avaliar as ações formativas, mantendo uma base de dados atualizada dos participantes para intermediação de oportunidades no mercado.
Cláudio Cunha destacou a importância da iniciativa: “Sem dúvida, essa parceria vai impulsionar e qualificar nossos canteiros de obras, atendendo a uma necessidade que muitos de nós, construtores, sentimos na prática”. Mila Paes também enfatizou a relevância da cooperação, afirmando que “essa parceria é um passo fundamental para fortalecer a mão de obra da construção civil em nosso município”.