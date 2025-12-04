Acesse sua conta
Idoso é preso em Lauro de Freitas acusado de abusar da própria neta de 12 anos

A menina revelou os abusos na escola

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:05

Polícia Civil
O idoso foi preso dentro de casa Crédito: Divulgação/PC-BA

Um idoso de 67 anos foi preso por abusar sexualmente da própria neta, uma criança de 12 anos. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (4), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou o caso na escola. Ela revelou que os abusos começaram no início deste ano e o último aconteceu no dia 25 de novembro. Ainda segundo a criança, a violência sexual acontecia dentro da casa do avô. A menina também contou que ele fazia ameaças a ela e aos seus familiares para evitar que o crime fosse denunciado.

Os agentes da 27ª Delegacia Territorial de Itinga prenderam o idoso dentro de casa. A vítima foi atendida e passará por acompanhamento do serviço psicossocial, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Tags:

Lauro de Freitas Violência Estupro Preso Importunação Sexual Abuso

