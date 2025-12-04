Idoso é preso em Lauro de Freitas acusado de abusar da própria neta de 12 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:05
Um idoso de 67 anos foi preso por abusar sexualmente da própria neta, uma criança de 12 anos. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (4), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou o caso na escola. Ela revelou que os abusos começaram no início deste ano e o último aconteceu no dia 25 de novembro. Ainda segundo a criança, a violência sexual acontecia dentro da casa do avô. A menina também contou que ele fazia ameaças a ela e aos seus familiares para evitar que o crime fosse denunciado.
Os agentes da 27ª Delegacia Territorial de Itinga prenderam o idoso dentro de casa. A vítima foi atendida e passará por acompanhamento do serviço psicossocial, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).