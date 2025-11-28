CAMAÇARI

Adolescente de 17 anos ameaçava escolas, praticava abusos sexuais e transmitia maus-tratos a animais em rede social

O jovem também divulgou dados pessoais de policiais que atuam nas investigações

Monique Lobo

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:51

Investigação baiana foi feita emparceria com a Polícia Civil de São Paulo e o Ministério da Justiça e Segurança Pública Crédito: Divulgação/PC-BA

Um adolescente de 17 anos é investigado pela polícia por crimes digitais. Dois mandados de busca domiciliar foram cumpridos na quinta-feira (27), no bairro de Novo Horizonte, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente participava de grupos fechados em uma rede social, onde praticava condutas graves, como ameaças de ataques a escolas, apologia e prática de nazismo, induzimento e instigação ao atentado contra a vida de outros usuários, abuso sexual mediado pela internet e transmissão ao vivo de maus-tratos contra animais.

Além disso, o jovem também acessou, compilou e divulgou dados pessoais de autoridades policiais que atuam no enfrentamento de crimes digitais. As informações foram difundidas em comunidades virtuais restritas, ampliando o risco à integridade dos profissionais envolvidos.

Os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos e outros materiais durante a busca. E o adolescente agora responde por Autos de Investigação de Ato Infracional pelos crimes citados.