APREENDIDA

Por ciúmes, adolescente leva faca para escola para ameaçar colega em Conceição do Coité

O Conselho Tutelar de Conceição do Coité foi acionado, e a jovem encaminhada para delegacia da cidade

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida pela Guarda Civil Municipal de Conceição do Coité, localizado na região nordeste da Bahia, com uma faca dentro da mochila. O caso aconteceu nesta terça-feira (30), na Escola João Paulo Fragoso, no centro da cidade.