SEM ÔNIBUS

'Pode ter greve', afirma presidente do Sindicato dos Rodoviários de Salvador

O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, Fábio Primo, afirmou nesta terça-feira (14) que não descarta uma greve da categoria caso as negociações com as empresas de ônibus não avancem. Às 9h desta manhã, os dois lados se reúnem para tentar uma nova negociação.