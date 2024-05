NA GARAGEM

Rodoviários metropolitanos vão paralisar em seis municípios da RMS a partir desta sexta-feira (17)

Os funcionários da empresa Avanço Transportes vão paralisar as atividades a partir de sexta-feira (17) em seis municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os trabalhadores alegam descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho 2024 por parte da empresa. A paralisação, que afetará as cidades de Madre de Deus, Candeias, Camaçari, São Francisco do Conde, Simões Filho e Santo Amaro, foi decidida em assembleia geral extraordinária, realizada no dia 7 de março e oficializada nesta segunda-feira (13).