CRISE

Sem acordo com empresas, rodoviários ameaçam novos atrasos em garagens

Além do reajuste salarial, as empresas mantiveram as seguintes propostas: todas as horas extraordinárias podem ser compensadas num prazo de 1 ano; seja garantido pelo menos uma folga aos domingos; os cobradores poderão ter folga aos domingos e feriados e jornada em tempo parcial com até 30 horas sem limites de números de trabalhadores contratados.