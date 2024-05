SALVADOR

Rodoviários rejeitam proposta dos empresários em mais uma rodada de negociação

As empresas propuseram ainda, reajustes salariais de valores para o Ticket Alimentação, Seguro de vida e Carteira de Nacional de Habilitação (CNH); Prêmio de férias e Liberação de dirigentes sindicais.

As propostas foram recusadas pelo rodoviários. A categoria reivindica a reposição da inflação e ganho real de 4% sobre os salários, reajuste de 10% em cima do ticket alimentação, hoje em R$ 25, e vale transporte com integração ao metrô. Atualmente, o cartão que os trabalhadores usam para se deslocar para o trabalho só permite acesso aos ônibus.