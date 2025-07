CUIDADO REDOBRADO

Fique alerta para os riscos relacionados à eletricidade com pets em casa

Distribuidora reforça orientações sobre segurança elétrica em lares com animais de estimação; confira

Tutores de animais devem estar alertas para os cuidados com a eletricidade em casa que precisam incluir também a segurança dos pets. Curiosos por natureza, cães e gatos podem roer fios, morder tomadas ou se enroscar em extensões, situações que oferecem risco de choque elétrico, queimaduras e até curtos-circuitos. >

Para evitar acidentes e promover um ambiente seguro para toda a família, incluindo os bichinhos, a Neoenergia Coelba orienta os consumidores a adotarem algumas práticas simples no dia a dia. Confira:>

- Evite fios soltos ou expostos: mantenha cabos e extensões longe do alcance dos animais, especialmente em áreas de passagem ou descanso.>

- Use canaletas e protetores: a organização dos cabos em canaletas ou a utilização de capas protetoras ajuda a evitar o contato direto.>

- Cuidado com equipamentos ligados: secadores, carregadores e outros aparelhos devem ser desconectados da tomada quando não estiverem em uso.>

- Invista em tomadas com proteção: o uso de modelos com trava de segurança pode fazer a diferença, principalmente em casas com filhotes curiosos.>