MUSEU NO PELOURINHO

Isaquias Queiroz visita exposição em Salvador e destaca cultura afro-brasileira

Atleta foi ao Muncab conhecer as Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira

Tharsila Prates

Publicado em 8 de julho de 2025 às 21:10

Isaquias Queiroz em frente à obra do Mestre Didi Crédito: Divulgação/ CCBB

De passagem por Salvador no último final de semana para participar da etapa local do Circuito de Corrida Banco do Brasil, o baiano e campeão olímpico Isaquias Queiroz visitou, no sábado (5), a exposição Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira, em cartaz no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab).>

O atleta destacou o papel da arte e da cultura na valorização das trajetórias negras no Brasil. “Foi uma oportunidade incrível de aprender mais sobre a cultura afro-brasileira e o trabalho de pessoas negras que estão mostrando seu talento ao mundo. É um aprendizado que levo comigo, uma forma de me alimentar dessa história que é da Bahia e do Brasil”, afirmou Isaquias. >

A mostra reúne obras de 69 artistas e está dividida em cinco eixos curatoriais, abordando temas como memória, espiritualidade, cotidiano e construção de identidade. A exposição tem curadoria de Deri Andrade, idealizador do Projeto Afro, possui patrocínio do Banco do Brasil e já passou pelo CCBB São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A etapa de Salvador inclui obras inéditas e um novo projeto expográfico adaptado à arquitetura do museu, que fica na Rua das Vassouras, no Pelourinho.>

“A presença de Isaquias na exposição simboliza esse diálogo potente entre a excelência esportiva e a valorização da cultura”, comentou o gerente-geral do CCBB Salvador, Júlio Paranaguá. O CCBB da capital baiana está em processo de instalação e funcionará no Palácio da Aclamação, histórico edifício do início do século passado e que, durante mais de 50 anos, foi residência oficial dos governadores da Bahia.>

A exposição pode ser visitada até 31 de agosto, de terça a domingo, das 10h às 16h30. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), com entrada gratuita às quartas-feiras e aos domingos. Clientes e funcionários do Banco do Brasil têm benefícios na bilheteria, mediante apresentação de documento.>