Arte negra no Muncab: conheça a nova exposição do CCBB que chega a Salvador neste sábado

Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira tem 150 obras de 68 artistas, 12 deles baianos

Tharsila Prates

Publicado em 28 de março de 2025 às 16:10

Obra de André Vargas, uma espécie de epígrafe da exposição Crédito: Tharsila Prates/ CORREIO

Artistas da nova geração em diálogo com mestres históricos a serviço do resgate da ancestralidade. Será aberta neste sábado (29), dia em que Salvador comemora 476 anos, a exposição Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira, promovida pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Salvador, em parceria com o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab). >

O casarão da Rua das Vassouras no Centro Histórico abrigará, até 31 de agosto, 68 nomes da arte, sendo 12 baianos, e suas mais de 150 obras, entre telas, fotografias, esculturas e instalações, divididas em cinco eixos temáticos - cada um com um homenageado. São eles: Arthur Timótheo da Costa, Rubem Valentim, Maria Auxiliadora, Mestre Didi e Lita Cerqueira.>

O percurso da curadoria do pesquisador Deri Andrade, responsável pelo Projeto Afro, plataforma que mapeia artistas negros no país, foi cuidadosamente pensado entre o térreo (começo) e o primeiro andar, com os três eixos finais. O visitante vai sendo apresentado a um panorama da produção artística afro-brasileira e se encanta com trabalhos consagrados e também com a criatividade de jovens artistas de diversos lugares, como a própria Salvador, Feira de Santana, Aracaju, São Paulo e Sabará (MG). >

É do paulista Vitu de Souza a série Idiossincrasias, com 11 fotos de mãos em plena atividade produtiva. São de artistas mineiros que posaram para Vitu em seus ateliês. “A ideia foi registrar o mais primal da produção artística. É uma obra que mostra os bastidores e que dá um testemunho a partir das mãos”, explica o criador, graduando em Museologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). >

‘Critkar’>

Já o sergipano Davi Cavalcante prepara uma performance para este sábado (29), às 13h, em frente ao seu muro onde se leem nos tijolos: Presumir, Culpar, Odiar, Repudiar e Critkar. O objetivo do jovem é propor uma reflexão para, justamente, derrubar os muros erguidos quando presumimos, culpamos, odiamos... “Como uso a minha atitude de ódio e crítica? Construo pontes ou muros?”, questiona Davi.>

Davi Cavalcante: Do que são feitos os muros Crédito: Tharsila Prates/ CORREIO

E o que dizer/ sentir diante de três fotos imensas, que carregam a verdadeira história, e não aquela contada nos livros? Vó Dinorá, mãe Sueli e tia Simone fizeram de Massuelen Cristina a mulher e artista que ela é hoje. Às margens do Velha, na mineira Sabará, a avó buscava no rio os elementos para erguer a casa onde moravam. Dona Sueli a criou sozinha, desde os 3 anos. “Tia Simone me ensinou a ser essa pessoa emocionada que me tornei. Eu empresto a minha história para vocês pensarem a de vocês”, revela Massu.>

Da capital baiana, Guilherme Almeida buscou nas fotos de infância um autorretrato estilizado. Ele está pintado ali, no canto, em uma reunião familiar, num dos aniversários que teve, regado, na arte, a bolo de flores. “As flores são, aqui, um símbolo de delicadeza. Mostro que, com afeto, cuidado e atenção, qualquer criança, assim como uma flor, cresce e se desenvolve.”>

Obra de Guilherme Almeida: Mais um ano próspero para fazer o jardim florescer Crédito: Tharsila Prates/ CORREIO

Em suas exibições anteriores no CCBB de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a exposição, que conta com obras inéditas na capital baiana, já recebeu mais de 300 mil visitantes e se consolidou como uma das mostras mais assistidas em 2024.>

"A exposição propõe um olhar sobre a presença negra na história da arte brasileira e sua influência nas construções visuais do país. Salvador, com toda sua relevância histórica e cultural, era um destino essencial para essa itinerância. O Muncab, como espaço de referência, amplia ainda mais esse diálogo", convida o curador Deri Andrade.>

O curador Deri Andrade em frente a obra de Adriano Machado Crédito: Tharsila Prates/ CORREIO

Serviço:>

Exposição: "Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira">

Período: 29/03/2025 a 31/08/2025>

Visitação: Terça a domingo, das 10h às 16h30>

Local: Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) – Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico, Salvador>

Entrada: os ingressos estão disponíveis online ou na bilheteria do museu>

Valores: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)>

Clientes BB - direito a meia-entrada mediante a apresentação do RG e Cartão de Crédito ou Débito. Direito a 1 acompanhante.>