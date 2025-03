CONFIRA

Nada de clássico: veja quais as tendências dos bolos de festa para 2025

Confeiteiras contam os detalhes dos pedidos dos grandes eventos de Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 30 de março de 2025 às 18:30

Julia Overbeck acumula mais de 23 mil seguidores nas redes sociais Crédito: Divulgação

No centro da mesa, eles chamam atenção nas grandes festas. Casamentos, aniversários e batizados. Não importa. Os bolos são o ponto alto da decoração de todo grande evento que se preze. Se há alguns anos os clássicos lideravam, agora são os sabores diferentões e as decorações minimalistas que movimentam os pedidos de grandes confeiteiras baianas. >

Quem conta os detalhes são as mentes por trás dos doces, que mais parecem obras de arte. Ivana Simões, que atua no segmento há mais de 40 anos, avalia que os baianos são mais apegados nas receitas clássicas. Mesmo assim, as novas tendências vão, aos poucos, ganhando espaço nos grandes eventos. >

"O baiano é mais tradicional e acostumado com doces de alto nível [de qualidade], devido às raízes portugueses e doces conventuais", analisa Ivana. Eles são chamados assim porque eram feitos nos conventos, por freiras. As claras dos ovos eram utilizadas para engomar as vestimentas das religiosas e, o que sobrava, era usado na cozinha. >

"Sobrava uma quantidade enorme de gemas de ovo, e as freiras começaram a criar doces famosos, como o quindim e o pastel de belém. Nós assimilamos essa cultura, e nos acostumamos com um nível elevado", explica. As novas gerações, por outro lado, pouco querem saber dos sabores tradicionais. >

O creme de ameixa crocante com nozes ou damasco, por exemplo, tem perdido espaço para as frutas vermelhas com brigadeiro branco e recheio de pistache. "Para casamentos, os clássicos permanecem. As inovações ficam mais para as festas de aniversários", completa. >

E a decoração?

A confeiteira Julia Overbeck analisa que a pasta americana também está voltando à moda. O fondant, como a mistura é conhecida, se solidifica após ser aplicado sobre o bolo. A pasta é feita à base de açúcar, manteiga e leite. "Teve uma época que estávamos focando em estética mais leves, mas vejo que estamos voltando para a tendência da pasta americana. Ela permite uma infinidade de decorações", diz.>

Isso tem a ver com uma estética mais "moderna", de acordo com Julia. "Temos bolos mais modernos, cleans e delicados. É algo que vem chamando muita atenção no meu trabalho, a busca por uma elegância mais singela", detalha. >

Para quem passa boa parte dos dias confeccionando flores de açúcar, elas dificilmente sairão de moda. É no que Lore Neiva acredita. As flores delicadas, brancas ou coloridas, fazem parte das suas criações. "É algo que sempre vai estar em alta. Mas percebo uma tendência de bolos com esculturas e movimento", diz a confeiteira e mentora.>

Laços, bonecos, coqueiros e frutas. Dá para colocar de tudo no topo dos bolos. Quanto mais detalhes, mais cara a encomenda. Um bolo de um andar varia entre R$ 300 e R$ 1 mil, a depender do que for pedido. Os valores ultrapassam os R$ 3 mil para os que possuem mais de três andares. >

Independente do modelo, o que conta, para as confeiteiras, é a conexão com os clientes. Por trás de cada bolo, há uma história especial. É o que motiva Lore Neiva, advogada que começou fazendo bolos em casa e inaugurou um ateliê há três anos, no bairro da Graça. >

Descobri que esse era meu propósito. Na advocacia, as pessoas te procuram quando têm problemas. Na confeitaria, as pessoas me buscam para momentos de celebração, de felicidade em suas vidas Lore Neiva Confeiteira