CORREIO EXPERIMENTA

É fã de torta? Conheça onde estão as 10 melhores opções de Salvador

Júri formado por chefs e influenciadores elegeu as melhores da cidade







Thais Borges

Carolina Cerqueira

Priscila Natividade

Fernanda Santana

Publicado em 28 de setembro de 2024 às 05:00

As melhores tortas de Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma pausa doce no meio de um dia difícil, e tudo parece melhor. Pode não ser a solução dos problemas, mas ajuda, principalmente se o cardápio incluir uma torta com massa fofinha, ingredientes de alta qualidade e o açúcar na medida certa.

Para te ajudar a escolher as melhores opções, o Correio Experimenta, que já elegeu o melhor ovo de Páscoa, hambúrguer delivery e pizza, reuniu oito jurados para eleger as 10 tortas mais deliciosas de Salvador, na última terça-feira (24). O júri foi formado por professores, chefs, influenciadores de gastronomia e jornalistas do CORREIO.

A disputa aconteceu entre 30 tortas, escolhidas entre as principais confeitarias soteropolitanas ou com produção local. Ao todo, foram convidadas 40 docerias com sede física.

As tortas, apresentadas em uma mesa decorada pela Home Center Ferreira Costa, foram provadas por paladares que iam dos mais técnicos aos mais adocicados.

A maioria dos concorrentes apostou em referências da gastronomia francesa, mas se destacou mesmo a escolha dos ingredientes. E foi aí que a torta de pistache da Frio Gostoso, confeitaria clássica da cidade, se destacou.

“Fiquei muito impressionada com a qualidade da massa”, elogiou a gastrônoma Lisiane Arouca, responsável pelos doces servidos nos restaurantes do grupo Origem

A vencedora leva quatro camadas de bolo de pistache intercaladas por recheio de pistache, decorada com brigadeiro dessa oleaginosa e chocolate branco. Em seguida, no ranking, veio a Casa Ópera, também elogiada pelo primor na escolha dos ingredientes. “Uma massagem gustativa”, destacou o professor de Gastronomia Luan Moura.

Como funcionou a avalição?

As fatias foram dispostas em uma mesa no meio da redação, apenas com números de identificação. Após uma breve descrição das tortas, cada jurado experimentou e deu as notas em uma ficha impressa.

As notas consideraram diferentes pesos para quatro critérios: sabor (peso 4), apresentação (peso 2), inovação (peso 2) e textura (peso 2). Depois de uma média ponderada das notas de cada jurado, realizamos uma média simples para chegar às notas finais.

Cada participante disponibilizou duas fatias de torta: uma ficou intacta para a avaliação da apresentação, sem símbolos que remetessem ao fabricante. A outra foi servida.

Os itens usadas na montagem da Ferreira Costa são vendidos pela loja.

1º Frio Gostoso: torta de pistache (Pinocchio)

Torta de pistache da Frio Gostoso Crédito: Marina Silva/CORREIO

Você pode até achar que a hora do pistache é só modinha, mas não — basta saber equilibrar. A torta favorita dos jurados leva quatro camadas de bolo de pistache intercaladas por três mãos de recheio de pistache artesanal, decorada com brigadeiro dessa oleaginosa e chocolate branco.

A qualidade dos ingredientes, que resultou em um bolo fofinho, amanteigado e com gosto de pistache natural, destacou a produção da Frio Gostoso, um clássico de Salvador. Foi a favorita da gastrônoma Lisiane Arouca, responsável pelos doces servidos nos restaurantes do grupo Origem. “Qualidade excelente dos ingredientes”, avaliou.

Ingredientes bolo de pistache com recheio de pistache, feito a partir de pasta de pistache artesanal; brigadeiro de pistache, pistache e chocolate branco. Endereços: Rua da Graça, 37, Graça | Rua Bahia, 363, Pituba | Rua Nilson Costa, 157, Vila Laura. Valor: Fatia R$ 26; torta tamanho médio R$ 330. Pedidos: Whatsapp (71 3336-4898, para falar com a unidade da Graça; 71 3345-6657, para a Pituba, e 71 3380-3700 da Vila Laura) e loja física. Instagram @friogostoso.

2º Casa Ópera: O bolo

Casa Ópera, O Bolo Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Casa Ópera, fábrica de chocolate e doceria, aposta no clássico bolo de chocolate, mas com toque de alta gastronomia. A massa de cacau derrete na boca, e, somada ao recheio e cobertura de um blend de chocolates produzidos no espaço, conquistou o júri. Nem enjoativa, nem amarga demais.

“É uma massagem nas papilas gustativas. Úmida, intensa, chocolate marcante e excelente retrogosto”, afirmou o professor de gastronomia Luan Moura, que presta consultoria com foco em desenvolvimento de sobremesas.

Ingredientes massa de cacau recheada com um blend de chocolates produzidos na fábrica. Endereço: R. Pernambuco, 280 - Pituba. Valor: fatia: R$ 20. Pedidos: Loja física (71) 99283-0730 e (71) 99216-0164, site e ifood Instagram: @casaopera

3º Faustino: o bolo de noiva

Bolo de Noiva, da Faustino Crédito: Marina Silva/CORREIO

A versão de bolo de noiva da confeitaria Faustino foi um abraço delicioso na memória afetiva de quem adora um ótimo bolo confeitado. A massa amanteigada, com recheio de nozes e doce de leite, foi quase unanimidade, nada enjoativo. Aquele glacê azedinho de limão estava no ponto. “Minha torta favorita. Um bolo muito bem feito, doce na medida certa, e ótimo glacê”, comentou uma das juradas, a repórter do CORREIO Fernanda Santana.

Ingredientes Bolo amanteigado com recheio de nozes e doce de leite, coberto com glacê mármore (aquele glacê azedinho de limão). Endereço: Rua Macaúbas, 96, Rio Vermelho. Valor: R$ 25,00 por fatia; torta inteira a partir de R$ 180,00. Pedidos: (71) 99318-1720. Instagram: @confeitariafaustino

4º Oxe, como é doce: Matilda (Torta de chocolate)

Torta Matilda, da Oxe como é doce Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma explosão de chocolate, muito bem trabalhada e montada. A torta Matilda tem catorze camadas de chocolate, alternadas entre bolo de chocolate, brigadeiro tradicional e brigadeiro meio amargo. Geladinha, vai ainda melhor. Os jurados consideraram essa torta equilibrada e saborosa. “É doce, mas com equilíbrio. Para mim, o clássico é sempre campeão, ainda mais quando tem um diferencial”, elogiou outra jurada, a repórter Esther Morais.

Ingredientes Catorze camadas de chocolate, alternadas entre bolo de chocolate, brigadeiro tradicional e meio amargo. Endereço: Alameda das Carolinas, 9A, Caminho das Árvores, Salvador-BA. Parede Azul com jardim de Espadas de São Jorge ao lado o Il Filetto Ristorante. Valor: R$ 32,90, a fatia. R$ 270, torta inteira. Pedidos: Loja física, encomendas pelo whatsapp (71) 9924-4726, instagram e iFood. Instagram: @oxecomoedoce

5º Tortarelli: Torta Folhada de Morango

Torta da Tortarelli Crédito: Marina Silva/CORREIO

A prova foi feita às cegas, mas alguns jurados desconfiaram de onde vinha essa torta folhada. A fatia tem diferentes camadas e texturas: massa de bolo (fofinha), com massa folhada (que dividiu os jurados), brigadeiro branco mole, chantilly e morangos. A harmonização entre qualidade, doçura e o azedinho do morango, no final, levou essa torta ao ranking.

Ingredientes massa de bolo, massa folhada, brigadeiro branco mole, chantilly e morangos. Endereço: Shoppings Salvador, Barra, Vitória Boulevard e Rua das Hortênsias, 552, Pituba. Valor: R$ 28 (fatia)/Single (diâmetro 15cm) - 5 fatias R$ 152,00/ Pequena (diâmetro 23cm) - 12 a 15 fatias (R$ 258,00) Pedidos: (71) 3344-2022, WhatsApp: (71) 99743-9334/ (71) 99986-4390/ E-commerce: tortarelli.com.br, iFood. Instagram: @tortarelli

6º Pur Doux: Torta de caramelo salgado com biscoito

Torta de caramelo da Pur Doux Crédito: Marina Silva/CORREIO

A base de biscoito de especiarias dá uma crocância nesta torta cremosa e refrescante de creme de queijo com chocolate branco e caramelo. Parte dos jurados destacou a qualidade dos ingredientes e a combinação de sabores, com ênfase para o biscoito e o caramelo.

Ingredientes torta de caramelo salgado com base de biscoito de especiarias e massa cremosa. Endereço: Shopping Alameda Vert - R. Waldemar Falcão - Horto Florestal Valor: Fatia R$ 29 e R$ 250 (Tamanho: 20cm (serve aproximadamente 17 fatias). Pedidos: 71 99243-9919 Instagram: @purdouxpatisserie

7ºGrand Café: Torta Quindim

Torta Quindim da Grand Cafe Crédito: Marina Silva/CORREIO

Entre uma maioria de tortas inspiradas na culinária francesa, essa torta de quindim se destacou, justamente, pelo apelo regional. O bolo branco, com recheio artesanal de côco e quindim conquistou jurados que gostam desse docinho típico brasileiro, feito a base de ovo e açúcar. “Achei muito massa que colocaram uma camada de quindim. Mas, normalmente, o que eu percebo é que sempre se foge muito do que é nosso”, destacou Lisiane Arouca.

Ingredientes bolo branco, recheio artesanal de coco e quindim. Endereço: Shopping Bela Vista, 1⁰ piso, (em frente à Kalunga) e Ópera Café (Shopping Bela Vista, 2º piso, praça de alimentação). Valor: R$ 21,00 (fatia). Pedidos: Loja física, ifood e (71) 99611-3533 (WhatsApp) Instagram: @grupograndcafe

8º Gourmandise: Torta de sequilho com búlgara e caramelo

Torta da Gourmandise Crédito: Marina Silva/CORREIO

A torta búlgara, uma invenção baiana, não pode faltar no cardápio da Gourmandise. Entre algumas releituras já apresentadas pela cafeteria, essa, com sequilho e caramelo, agradou os jurados. A búlgara estava macia e aerada, o caramelo adocicou o gosto do chocolate e a torta de sequilho acrescentou mais uma textura à torta. Os jurados destacam a textura.

Ingredientes camada de torta búlgara, intercalada por outra camada de sequilho com recheio de caramelo. Endereço: Shopping Salvador, 2º piso. Valor: R$ 26,50 Pedidos: WhatsApp (71 9953-6460) ou pelo ifood Instagram @gourmandisesalvador

9º Atelier Bombom: bolo de frutas amarelas

Torta do Atelier Bombom Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um bolo bem macio, amanteigado, recheado com brigadeiro branco e geleia de frutas amarelas (pêssego, manga e maracujá) que harmoniza o doce com um azedinho. Mas o que mais foi destacado pelos jurados foi a qualidade do bolo.

Ingredientes bolo de baunilha recheado com brigadeiro branco e geleia de frutas amarelas. Endereço: Rua das Hortênsias, 478, primeiro andar, dentro da Cafeteria Botânica (de quarta a domingo, das 13h às 19h). Valor: R$ 25 (fatia). Bolo de 15 cm - a partir de R$ 160, a depender da decoração. Bolo de 20 cm - a partir de R$275, a depender da decoração. Pedidos: 71 9658-6325. Instagram: @atelierbombom

10º Priscilla Diniz: Torta New York com Mousse de Maracujá

Torta de Priscilla Diniz Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma das confeitarias mais queridinhas da cidade apresentou um delicioso bolo de chocolate belga meio amargo com uma refrescante ganache belga de maracujá. O bolo estava saboroso, bem macio e úmido.

Ingredientes bolo de chocolate belga meio amargo com recheio de ganache belga de maracujá. Endereço: Shopping da Bahia | Salvador Shopping | Shopping Barra | Rua das Rosas, n. 78, Pituba. | Parque Shopping | Hiperideal da Avenida ACM | Hiperideal Avenida Orlando Gomes | Hiperideal Caminho das Árvores | Hiperideal de Feira de Santana Instagram @priscilladiniz Pedidos WhatsApp 71 99981-4250, Ifood e lojas físicas Valor R$ 229 (média) e R$ 290 (grande)/ fatia R$ 28,50.

Conheça o júri

Os jurados Crédito: Marina Silva

Luan Moura, professor de gastronomia e consultor / Lisiane Arouca, gastrônoma e chef da confeitaria do grupo Origem / Tharsila Prates, subeditora do CORREIO / Kafe Bassi, chef no restaurante Manga / Leo Quintino, influenciador (@leoquinttino) / Alice Visita (@alice.visita) / Esther Morais, repórter do CORREIO / Fernanda Santana, repórter do CORREIO

Como comprar os itens decorativos?

Home Center Ferreira Costa Paralela: Av. Luís Viana Filho, 6180, na Avenida Paralela.