A indústria da guerra fatura como nunca: R$ 3,4 trilhões em um ano

Além disso, veja dados da pesquisa Datafolha para Lula, a "teoria Zanin", e o governador separatista que não controla as próprias contas

Donaldson Gomes

Publicado em 28 de junho de 2025 às 05:00

Bombardeiro B-2 Spirit reabastecido em voo: símbolo do alto investimento na indústria militar e nos gastos de defesa dos EUA Crédito: Px Here

As 100 maiores empresas que fornecem armas e serviços militares no mundo movimentaram impressionantes US$ 632 bilhões em 2023 – o equivalente a RS 3,4 trilhões, ou um terço do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Em relação ao ano anterior, a indústria da guerra cresceu 4,2%, de acordo com dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estolcomo (Sipri, na sigla em inglês). No mesmo ano, a economia brasileira cresceu 2,9% e a mundial, 2,8%, segundo o FMI. >

Isso indica que os negócios relacionados à morte e destruição estão com tudo e passaram ilesos às pressões recessivas que, em muitos casos, eles mesmo provocaram. Enquanto o restante dos atores econômicos globais estão preocupados com a escalada nos preços do petróleo, ou com as incertezas que as guerras provocam no transporte marítimo, quem fabrica equipamentos bélicos ou fornece serviços militares está rindo à toa. >

Não sem motivo, a alta foi mais acentuada entre empresas sediadas na Rússia e no Oriente Médio, onde “prosperam”, sem expectativa de retração, a guerra da Ucrânia e o conflito na Faixa de Gaza. Maior potência militar do planeta, os Estados Unidos possuem 41 empresas no ranking – elas faturaram US$ 316,7 bilhões em 2023. >

Num mercado como este, cada conflito pode inclusive funcionar como cartão de visitas para novas armas.>

O assustador bombardeiro B-2 Spirit, avião mais caro do mundo, com um custo atual de US$ 2,1 bilhões por unidade, foi o escolhido para transportar as 14 ogivas das bombas destruidoras de bunkers GBU-57 que foram lançadas sobre instalações nucleares iranianas na Operação Martelo da Meia-Noite. O desenvolvimento destas bombas custou cerca de US$ 500 milhões, de acordo com o The Pricer, um site norte-americano que publica estimativas de preços dos mais diversos produtos. Cada uma das 14 ogivas lançadas custou US$ 3,5 milhões. Foram US$ 49 milhões ao todo, o equivalente a R$ 275 milhões. Dava para pagar o salário de um professor por 1,5 mil anos, estima o The Pricer.>

Ah, o B-2 Spirit está com os seus dias contados. O Pentágono já prepara o substituto para um dos grandes símbolos da Guerra Fria: o B-21 Raider, equipado com inteligência artificial, possibilidade de operar 100% autônomo e possibilidade para bombardear qualquer canto do planeta sem ser visto e voltar para casa. O novo brinquedinho da Northrop poderá lançar armas nucleares ou convencionais. Já pensou? >

Na outra ponta, a China, que junto com a Rússia ocupa o papel de grande antagonista dos Estados Unidos, a aposta é em armas mais acessíveis, como é o caso dos drones. O uso dos veículos não tripulados são a grande inovação no conflito entre Rússia e Ucrânia. Não se está falando dos gigantescos drones norte-americanos, que custam mais de US$ 30 milhões, cada. São os equipamentos pequenos, com visão em primeira pessoa, comprados em qualquer marketplace, que estão sendo recheados de bombas pelos dois lados e usados para fazer enormes estragos. >

Este foi o tipo de arma que causou 70% dos danos infligidos pela Ucrânia no exército russo. O time de Putin, por outro lado, inovou ao equipar os drones com quilômetros de de fibra ótica, para evitar bloqueadores de sinal. >

Mas onde entra a China nesta história? Detentora da maior capacidade industrial da atualidade, os chineses são responsáveis por fabricar 80% dos drones do mundo, de acordo com reportagem do Financial Times. Estimam-se ainda que 77% das baterias elétricas, usadas neste tipo de equipamento, sejam produzidas na China. E para deixar claro que os asiáticos entendem o potencial uso militar das máquinas, recentemente o governo de Pequim anunciou a produção da primeira aeronave lançadora de drones do mundo. A “nave-mãe” pode lançar sobre inimigos um enxame de até 6 toneladas de drones. >

Todos estes números explicam porque apesar de líderes do mundo discursarem pela paz, o que se vê cada vez mais são conflitos. A guerra é um grande negócio.>

Todas as cartas em Gabriela>

É no presidente Luiz Inácio Lula da Silva que o ex-titular do Planalto Jair Bolsonaro se inspira para tentar resolver os seus problemas com a justiça. A estratégia é chamada de “teoria Zanin” pelos defensores dele, de acordo com a jornalista Malu Gaspar. O plano é contestar até o fim a investigação, as provas colhidas e a condução do julgamento, como fez o atual ministro do STF Cristiano Zanin, quando era defensor do petista. Lula, por exemplo, derrubou o castelo de cartas montado pelo ex-juiz Sergio Moro, hoje senador da República, questionando a legitimidade da investigação em Curitiba. Agora, Bolsonaro aposta numa suposta conversa que o delator Mauro Cid teve com o advogado Eduardo Kuntz em 29 de janeiro de 2023, usando a conta @gabrielar702, no Instagram. Se o diálogo for comprovado, a delação premiada será questionada e pode ser anulada. Gabriela é o nome da esposa de Cid. O mais interessante neste processo é que tudo começou com uma pergunta aparentemente despretensiosa, feita pelo advogado Celso Vilardi a Cid. Se tivesse assistido Suits, que está prestes a sair do catálogo da Netflix, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro saberia que tinha bomba a caminho. Como dizia o brilhante Harvey Spencer, em um tribunal nunca se deve fazer uma pergunta cuja resposta você já não saiba. E neste caso, o advogado só precisou plantar a semente da dúvida. >

Olho nos preços>

O Datafolha não foi o primeiro instituto de pesquisa a mostrar que o presidente Lula está numa enrascada. Mas foi o que trouxe o dado que melhor demonstra o tamanho do problema que ele precisa enfrentar. Metade da população brasileira acha que ele é pior ou muito pior que Bolsonaro no controle dos preços. Tudo bem que boa parte do eleitorado é jovem demais para saber o que é hiperinflação, mas este país tem trauma com escalada de preços. Manter o custo de vida sob controle é questão de sobrevivência política.>

A trena de Jorginho>

Jorginho Mello, o governador de Santa Catarina que quer separar o Sul do restante do país, é o mesmo que não consegue fazer nada em relação aos gastos da sua vice-governadora Marilisa Boehm com profissionais de cozinha. Até setembro, o estado sulista vai acumular R$ 1,5 milhão com a alimentação dela. Jorginho podia pegar a trena que citou na “brincadeira” de separar o Brasil para cortar os gastos desnecessários no governo dele. É só uma opinião.>

