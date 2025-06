COLUNA ENTRELINHAS

Nem Jero, nem ninguém, sabe dizer o que será da Fiol

Governador promete porto e ferrovia a produtores rurais, mas reconhece que não sabe quando obras serão retomadas

Donaldson Gomes

Publicado em 14 de junho de 2025 às 05:00

Governador também voltou a falar sobre a duplicação da BR-242 Crédito: Sora Maia/CORREIO

A Fiol e o Porto Sul, como não poderia deixar de ser, foram citadas pelo governador Jerônimo Rodrigues durante a sua passagem pela Bahia Farm Show na última terça-feira (dia 10). Em seu discurso, o novo modal logístico estaria próximo de se tornar realidade, para a alegria dos produtores que hoje se viram como podem para competir, mesmo sem um sistema de transportes eficientes. Mas, questionado durante a entrevista coletiva que concedeu em seguida, reconheceu que não sabe quando os projetos vão sair do papel, nem a ferrovia, que é federal, nem o porto, que tem um terminal estadual. >

As obras dos dois projetos estão paralisadas desde que a mineradora Bamin, que é concessionária do trecho 1 da Fiol, entre Caetité e Ilhéus, além de ser sócia do governo baiano no Porto Sul, anunciou que só retomará as obras quando encontrar um investidor. Até lá, segue tudo parado nos dois projetos de infraestrutura. Quando foi questionado sobre a perspectiva de retomada, o governador disse que participou de uma reunião em que se discutiu a saída da Bamin da concessão da Fiol, para que outras empresas concorram. >

“É o desejo nosso, que o governo federal possa encontrar uma empresa, ou um consórcio, que possa… Nós estamos com o trecho 1, que parte de Caetité, com quase 80% de obras. O segundo trecho, da mesma forma, então falta pouco até Barreiras”, explicou. “O desejo nosso, e já estamos trabalhando nisso, é que a parte do porto, tanto o público que é do estado, quanto a parte privada, encontremos uma empresa para construir e gerenciar”, disse. >

O governador finalizou a resposta complementando que a expectativa é que a Fiol chegue até Mara Rosa, Goiás. Segundo ele, neste caso, não há ainda nenhuma definição em relação a investimentos para o início de obras. >

Na réplica à pergunta, Jerônimo foi questionado sobre prazos para os planos e reconheceu o que todo mundo sabe: não há um prazo definido. “Está tudo parado por conta da negociação para que outra empresa, ou outro consórcio possa assumir. Não adianta a gente ficar prometendo data agora, sem uma empresa que chegue e assuma para dar continuidade”, finalizou. >

Após sinalizar desinteresse em assumir a Fiol e o Porto Sul, o consórcio liderado pela Vale teria acenando com a possibilidade de ficar com a ferrovia, desde que surja um investidor interessado em concluir e operar o Porto Sul. O grupo de empresas, que é integrado ainda pela Cedro e o BNDES, está oferecendo o projeto a investidores árabes e chineses, de acordo com a coluna Pipeline do jornal Valor. Como atrativo, o consórcio está oferecendo uma operação no modelo take or pay – onde o investidor tem direito a uma cláusula contratual lhe garantindo uma movimentação mínima ou um pagamento pelo investimento. >

E a duplicação?>

Uma outra pergunta feita ao governador foi justamente a respeito da duplicação da BR-242 entre Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. A obra já tinha sido prometida por Jerônimo na edição anterior da Bahia Farm Show. Agora, ele informou que a obra está na fase final de elaboração do projeto executivo, para a realização de um pregão na bolsa de valores, onde será escolhida uma empresa que vai tocar as obras de duplicação e gerenciar por 30 anos. “O ministro Rui Costa (da Casa Civil) me disse que em agosto será realizado o processo de licitação”, explicou. Passando diariamente duas vezes por dia no trecho, este colunista está mais do que convencido de que a duplicação é realmente uma necessidade. Tomara que o agosto indicado pelo governador não seja aquele tal de “a gosto de Deus”, né. >

Café quente>

Figurinha carimbada na Bahia Farm Show, o produtor rural João Lopes, presidente da Assocafé, entidade que representa os produtores de café na Bahia, explicou que é preciso ter paciência em relação aos preços do produto. Segundo ele, a alta beneficia um número muito pequeno de produtores, uma vez que a maioria não tem o produto para vender. “A questão climática prejudicou demais a última safra e só deve melhorar na próxima”, projetou. Ao mesmo tempo, o mercado chinês, que há 20 anos consumia 300 mil sacas do produto por ano, passou a demandar 15 milhões. O caminho? Investir em mais áreas e em produtividade. “Antes, com a saca do café gourmet sendo vendida a R$ 800 era difícil pensar em investimentos para melhorar a produção, mas a R$ 3 mil dá para pensar sim”, acredita. >

Zona livre>

Apesar de bastante comemorada, a notícia de que a Bahia se tornou uma zona livre de febre aftosa sem vacinação desperta uma preocupação entre produtores rurais. O medo é de que o reconhecimento leve a algum tipo de afrouxamento na fiscalização das fronteiras interestaduais e jogue um trabalho para lá de árduo ladeira abaixo. >

memes da semana>

O encontro entre o ex-presidente Jair Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes, na fase de depoimentos do julgamento da tentativa de golpe, dominou os memes durante a semana. Teve até convite por parte de Bolsonaro para que o ministro do Supremo fosse o seu candidato a vice. >

Quem avisa amigo é, não é, ministro? Crédito: Reprodução

Quem não gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro não fez a menor questão de disfarçar a expectativa em relação ao depoimento dele Crédito: Reprodução @rogeriocorreia_

A polêmica tentativa do governo de ampliar a arrecadação com o aumento do IOF desperta revolta, mas também alimenta o bom humor do brasileiro, que não perdoa o ministro "Taxadd", nem o presidente Lula. >

Será? Do jeito que as coisas estão, capaz de começarem a cobrar pelo oxigênio... Crédito: Reprodução

Este colunista não tem maturidade para lidar com essas imagens geradas por inteligência artificial. Olha só que coisinha mais fofa com este espetinho de abóbora! Eu sei que a promessa era picanha... Crédito: Reprodução

Quem assistiu os dois primeiros jogos da Seleção Brasileira sob o comando do italiano Carlo Ancelotti já percebeu que colocar o melhor treinador do mundo na atualidade na beira do campo não é suficiente para retirar o esquadrão canarinho da draga em que ele se meteu. Alias, a gente poderia estabelecer que "esquadrão" só tem um, não é? Mas vocês não estão preparados para esta conversa. >

Parece que Carleto ainda não virou a chave. É difícil de acreditar, mas a Seleção Brasileira não é mais o time mais forte do mundo e ele vai ter que abanar este carvão molhado. Crédito: Reprodução

Quem mais está feliz da vida com a chegada da série 'Chespirito: Sem Querer Querendo'? Os dois primeiros episódios já estão disponíveis na Max e este colunista ainda não assistiu, então nada de spoiler. Torço para que a obra faça justiça à história de um dos mais amados personagens já criados.>

Sim, Chaves é atemporal e imortal! Crédito: Reprodução

(Viu algum meme interessante e quer mandar para a gente? Encaminha para [email protected])>

Mais lidas da semana>

1 - Conheça rede de supermercados que ocupará antigo Bompreço após disputa na Justiça>

2 - Justiça dá prazo de 90 dias para que colégio de Feira de Santana faça a demolição de passarelas>

3 - Mulher morre e só é achada 42 anos depois, com TV ainda ligada>

4 - Veja lista de salários dos professores de Salvador; líderes da greve recebem até R$ 23 mil>

5 - Moradores protestam após único banco de cidade baiana anunciar fechamento>

6 - Cauã Reymond também pede dublê para cenas com Bella Campos em novela>

7 - Pandemia de mal súbito? Saiba por que as pessoas estão morrendo repentinamente>

8 - Salário de Poliana Abritta e Maju Coutinho no Fantástico surpreende: veja quanto cada uma ganha>

9 - Após festa da filha de Virginia e Zé Felipe, decoradora detona funcionários: 'Não estão ali para comer'>