O estado da BR-242 é um péssimo cartão de visitas para o Dnit

Principal corredor para o escoamento da safra de grãos e portal de acesso à Chapada está em situação lastimável

Donaldson Gomes

Publicado em 7 de junho de 2025 às 05:00

Buraco na BR-242, entre Lajedinho e Itaberaba, obriga veículos a tentar manobras arriscadas Crédito: Donaldson Gomes/CORREIO

À medida em que nos aproximamos dos festejos juninos, quando milhares, talvez até milhões, de baianos vão se deslocar por todo o estado – já que nos 417 municípios o São João é celebrado de alguma maneira –, começamos com um alerta bem direto: muito cuidado ao trafegar pela BR-242. As condições da Rodovia Milton Santos são péssimas. E, aqui para nós, o grande geógrafo baiano merecia uma homenagem melhor que dar o nome a uma estrada caindo aos pedaços. Pior que isso, só se tivesse que batizar ferry-boat. >

O estado em que a BR-242 se encontra diz muito do que a população pode esperar das rodovias BR-324 e BR-116/Sul, ambas novamente sob os cuidados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Desde meados do mês passado, o órgão federal reassumiu a manutenção das vias, prometendo mundos e fundos antes de uma nova licitação, provavelmente no final deste ano. >

Quando esteve em Feira de Santana para uma cerimônia que marcou a retomada das rodovias, que passaram os últimos nove anos sob o controle da nada saudosa ViaBahia, o ministro dos Transportes, Renan Filho, prometeu colocar R$ 500 milhões na manutenção das Brs 324 e 116/Sul, que fazem parte de um corredor rodoviário que passou a ser chamado de Rota Dois de Julho. >

Segundo informações do Ministério dos Transportes, o foco será garantir segurança, trafegabilidade e boas condições de uso para os motoristas. Foram firmados nove contratos emergenciais, no valor total de R$ 273,7 milhões, voltados à manutenção, operação e supervisão dos trechos. As ações incluem a recuperação do asfalto, atendimento médico de urgência, remoção de veículos, além de disponibilização de ambulâncias e guinchos.>

Tudo muito bonito no papel e nas fotos, o problema é que se o povo da Bahia tomar como exemplo do padrão de qualidade da gestão federal o que está sendo feito, e o que não está sendo feito, na BR-242, as promessas do governo federal não passarão de palavras vazias. >

Na 242, a combinação de muitos buracos, operações de recapeamento mal feitas e sinalização ruim, ou ausente, com o tradicional tráfego pesado de veículos de cargas pode ser letal. Principal via de escoamento para a produção agrícola da região Oeste, que manda para o litoral milhões de toneladas de soja e algodão, além de ser a porta de entrada para as belezas da Chapada Diamantina, a rodovia merecia uma atenção maior por parte das autoridades. De vez em quando, a BR-242 aparece entre candidatas a duplicações, ou outras melhorias, mas a realidade é outra. >

Desde o entroncamento com a BR-116 até o município de Seabra, trecho que este colunista conhece muito bem, há poucos quilômetros em que é possível trafegar com tranquilidade. Muitos buracos tornam um impeditivo a utilização de alguns pontos de ultrapassagem. A cerca de 30 quilômetros de Itaberaba, indo em direção ao oeste, a faixa da esquerda de uma das poucas terceiras pistas disponíveis na rodovia, se parece com um queijo suíço. O resultado são veículos em alta velocidade tendo que frear bruscamente e, em alguns casos, até saindo pela contramão. >

Entre Lajedinho e Itaberaba é onde os condutores irão encontrar as maiores dificuldades, uma vez que por lá o descaso se junta aos desafios do próprio relevo, com muitas curvas fechadas, subidas e descidas, impedindo uma visualização prévia do que está por vir. Restos de pneus estourados nos acostamentos, guard rails arrebentados, abrindo caminhos para ribanceiras, indicam o que acontece com frequência na via. >

Com um cartão de visitas como este, que me perdoem os otimistas, este colunista tem dificuldades em acreditar que o governo federal, no meio de uma pindaíba daquelas, querendo aumentar a arrecadação a qualquer custo, vai mesmo investir R$ 500 milhões na Rota Dois de Julho. O histórico de onde o Dnit opera há mais tempo indica um outro cenário. Tem que ter muita fé para acreditar que a duplicação da BR-116, parada há muitos anos na altura do Paraguaçu, vai mesmo chegar à Vitória da Conquista antes do final deste ano, quando as rodovias serão novamente licitadas. Com um padrão de qualidade destes, é bem capaz de a própria população clamar pela volta do pedágio, obviamente administrado por uma concessionária melhor que a ViaBahia.>

Em todo o caso, quando pegar a estrada, dirija com o máximo de cuidado, principalmente se for no São João, quando o movimento de veículos tende a aumentar bastante. >

E essa Ferrovia Salvador-Feira?>

Há muito se fala sobre a possibilidade da construção ligando Salvador a Feira de Santana e agora a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou na última quarta-feira que analisa o interesse da empresa TIC Bahia Ltda, sediada em Feira de Santana, no projeto. A ideia é de uma estrada de ferro de uso misto, que serviria tanto para transportar cargas quanto passageiros. O que se diz nos bastidores é que tem gente grande com interesse no projeto, mas é preciso olhar para o assunto com bastante parcimônia. A ideia é muito interessante, mas a Bahia tem um péssimo histórico no que diz respeito a ferrovias. >

Intimidade violada>

A prefeita de Marituba (PA), Patrícia Alencar, viralizou nas redes sociais após um vídeo em que aparece dançando de biquini se tornar público. A gestora municipal lamentou que o momento de intimidade, postado por ela em um perfil pessoal com apenas 187 pessoas, tenha sido utilizado por alguns dos seus supostos amigos para constrange-la. "Me senti extremamente violada porque se eu quisesse postar para o Brasil inteiro ver, eu teria usado meu Instagram profissional", disse em entrevista ao jornal Liberal. Ela acredita que foi vítima de violência de gênero e eu concordo com ela.>

Só piora...>

O que é mais assustador, que o governador Jerônimo Rodrigues tenha nomeado como diretor do Presídio de Salvador Sátiro Cerqueira Júnior, um ex-detento que responde por crimes como a tentativa de homicídio qualificado, ou ele reconhecer que nem sempre conhece o currículo dos seus nomeados?>

Obrigado Silvio!>

É muito triste a notícia da partida do empresário Silvio Pessoa, que, muito mais do que presidente da Federação Baiana do Turismo, era um dos maiores entusistas da atividade econômica no estado. Apesar de ser gaúcho por nascimento, poucas pessoas amaram tanto a Bahia, sobretudo Salvador, quanto ele. Deixo o muito obrigado pelos mais de 15 anos de amizade e os sinceros sentimentos à família. >

memes da semana>

Agora não há mais qualquer tipo de dúvidas, o divórcio entre o presidente americano Donald Trump e o bilionário Elon Musk foi mesmo litigioso. A despedida amistosa no Salão Oval, na última semana, deu lugar a uma intensa troca de farpas entre os dois. >

Quem diria que a saída de Musk do governo Trump iria desencadear uma guerra entre os dois... Crédito: Reprodução

Quem vencerá esta batalha, o homem mais rico, ou o mais poderoso do mundo? Crédito: Divulgação

Note o emoji de riso, pequenininho no comentário do meme. Elon Musk ri ao ver a imagem mostrando Trump dizer que a sua estratégia para cortar gastos é gastar ainda mais Crédito: Reprodução

A deputada Carla Zambelli só não foi a escolhida como o principal alvo dos memes da semana por conta da briga de Musk e Trump, mas a ida da parlamentar para os Estados Unidos, após ser condenada, também tem rendido bastante. >

Neste meme, há uma alusão indireta a Zambelli e ao também parlamentar, Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução @desenholadinho

Aqui, vemos a sugestão de um meio de transporte alternativo para chegar à Europa. Achei maldoso Crédito: Reprodução @izanio_charges

A febre dos bebês reborn segue alimentando a imaginação dos criadores de memes. >

A expressão do inesquecível Julius, vivido por Terry Crews dá vida a uma pergunta inquietante para muita gente Crédito: Reprodução @juliussincero

Depois da versão lulista do tal bebê rouborn, a turma do PT foi à forra com esta homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

No mundo da bola, o inédito título do PSG foi a principal inspiração para a produção de memes. Mas houve também quem usasse a imaginação para trolar um certo craque francês que parece não ter muita sorte...>

Parece que uma parte da torcida botafoguense está preocupada por ter que enfrentar o PSG no Mundial de Clubes da Fifa Crédito: Reprodução @ocrismoraes

Será que o Botafogo vai conseguir fazer sobra à versão prime do PSG? Crédito: Reprodução @VitinBfr

O craque francês Mbappe, que trocou o PSG pelo Real Madrid, passou o seu primeiro ano na Espanha em branco. Melhor para o espanhol Lamine Yamal, que vem deitando e rolando também em sua seleção. Que fase, hein... Crédito: Reprodução

(Viu algum meme interessante e quer mandar para a gente? Encaminha para [email protected])>

