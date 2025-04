TRANSIÇÃO

Após atraso, ViaBahia define nova data para mudança de gestão de rodovias

Rodovias BR-116, BR-324, BA-526 e BA-528 serão afetadas

Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2025 às 07:54

BR-324 é uma das rodovias afetadas Crédito: Divulgação

A previsão inicial era que o aditivo contratual para a transição da gestão de quatro rodovias baianas fosse assinado pela ViaBahia na última quarta-feira (9). Porém, em mais um episódio do imbróglio que envolve a concessionária, foi definido novo prazo para a transição: 17 de abril (quinta-feira). >

Segundo informou em um comunicado, a mudança ocorre devido a necessidade de aumento do prazo pelas autoridades governamentais. A ViaBahia não detalhou o que trava a assinatura, mas disse que tem realizado esforços para cumprir o prazo.>

"[A] Companhia ter envidado seus melhores esforços para a celebração do aditivo dentro do prazo inicialmente previsto, ainda não foi possível celebrar o aditivo tendo em vista a necessidade, por parte das autoridades governamentais relevantes, de prazo adicional", diz o informe assinado por José Pedro Guerreiro Bartolomeu, diretor de Relações com Investidores da empresa. >

Até que a transição ocorra, a empresa segue responsável pela operação e manutenção das rodovias BR-116, BR-324, BA-526 e BA-528. Com a assinatura do contrato, elas serão entregues ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). >

Ainda não se sabe qual empresa administrará as rodovias, que estão entre as mais importantes da Bahia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vai realizar audiências públicas para ajudar a definir o destino das vias, como noticiou o CORREIO.>

Em 4 de abril, a ViaBahia e o governo federal formalizaram o distrato do contrato de concessão, que prevê o retorno das rodovias para a administração pública. Na ocasião, a empresa informou que poderia antecipar a transição, o que não se concretizou. >

Críticas

No mesmo dia em que foi publicada a nova data para assinatura do contrato entre ViaBahia e DNIT, a concessionária foi criticada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB). Durante o programa 'Bom Dia, Ministro', na quinta-feira (10), Renan Filho disse que a ViaBahia foi “a pior concessão da história das concessões do Brasil”.>