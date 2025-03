BALANÇO

ViaBahia registra aumento de 4,7% no fluxo de veículos no Carnaval e nenhuma morte na BR-324

Número ficou dentro do esperado, segundo a concessionária

Balanço da Operação Carnaval 2025 na BR-324, divulgado pela concessionária ViaBahia, apontou um aumento de 4,7% no fluxo de veículos, número que ficou dentro do esperado. Durante o período, não houve nenhum acidente com morte na rodovia. >