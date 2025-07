BA

Tráfego em rodovia baiana é interditado por tempo indeterminado

Trânsito só será liberado com a conclusão da obra, que ainda não começou

O local está interditado desde a última terça-feira (29), para que a equipe técnica realize os estudos necessários para a elaboração do projeto de requalificação da estrutura metálica. O tráfego só será liberado com a conclusão da obra, que será iniciada após o término dos estudos. >

Com a interrupção do fluxo de veículos no ponto da BA-882, uma rota alternativa foi criada com a construção de um desvio ao lado do túnel. Ainda foram implantados quatro redutores de velocidade (quebra-molas) e um retorno na BA-001 para ajudar o tráfego. >