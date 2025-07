VEJA VÍDEO

Record News tem transmissão invadida por vídeo com mensagens perturbadoras

Durante exibição do "News 19 Horas", sinal digital foi invadido com conteúdo misterioso que remete a fenômenos de terror da internet

O sinal digital do programa "News 19 Horas", transmitido pela Record News no YouTube, foi interrompido na noite desta terça-feira (29) para a exibição de um vídeo com mensagens desconexas e inquietantes. Entre as frases reproduzidas, estavam “você verá coisas tão belas” e “você está doente”. A transmissão ao vivo pela televisão não foi afetada. >