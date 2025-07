'EU PRECISAVA'

Deborah Secco revela cachê em ensaio nu e diz o que fez com valor

Atriz posou para a Playboy em 1999 e em 2002

Durante sua participação no programa "De frente com Blogueirinha", que foi ao ar na noite desta segunda-feira (28), Deborah Secco lembrou a época em que posou nua para a revista "Playboy". A atriz explicou que o ensaio a ajudou financeiramente e disse que "naquela época precisava". Ela ainda revelou em média o tamanho da bolada que recebeu para posar sem roupas.

A artista detalhou quantos dígitos recebeu pelo trabalho: "Nove. Foi um dinheirão", contou. Sendo assim, de acordo com a artista o valor pode ter ido de 100.000.000 à 999.999.999, uma quantia exorbitante.

Além do cachê fixo, ela explicou que também recebeu um percentual sobre as vendas. O ensaio foi realizada em um período em que a venda de revistas era uma das principais formas de rentabilidade da marca, o que influenciou no imaginário masculino em relação às mulheres