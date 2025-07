'LEMBRANCINHA'

Quem mandou? Virginia recebe buquê gigante de rosas e levanta suspeitas de affair

Influenciadora exibiu presente nas redes sociais; publicação teve comentários sobre possível relacionamento

F Felipe Sena

Publicado em 29 de julho de 2025 às 20:34

Virginia exibiu presentão nas redes Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca 1 de 12

Virginia Fonseca recebeu um buquê de rosas gigante e chamou atenção de seguidores nesta terça-feira (29). Na legenda da publicação, a influenciadora colocou um trecho de ‘Eu Vou na Casa’, de Felipe Amorim, Vitão e BIN. >

“Eu te trouxe rosas, todas perfumadas e você é a mais cheirosa”, diz um trecho da canção publicada pela influenciadora. No post, a influencer exibe aparece em frente a um caminhão com um buquê artificial gigante, e com buquê de rosas naturais nos braços. >

A publicação gerou burburinho nas redes sociais. “Uma lembrancinha humilde”, diz uma. “E eu aqui feliz com curtida no story”, comentou o influenciador Álvaro.>

No entanto, não foram apenas piadas e descontração que cercaram as especulações em relação ao post. A pergunta é: quem mandou as flores para influencer?>

“Espero que seja quem eu estou pensando, viu amor?”, comentou o perfil de um fã clube da influenciadora. A publicação gerou comentários sobre uma possível volta da influencer com o cantor sertanejo Zé Felipe. Eles assinaram o divórcio neste mês.>

Por causa da legenda se tratar de uma música do sertanejo Felipe Amorim, fãs e seguidores apontam ainda que o artista pode ter enviado o presente para a influencer. >

Ainda, após terminar com o cantor, a influenciadora compareceu ao aniversário de Vini Jr., levantando suspeitas sobre um possível affair. Os dois, inclusive, teriam ficado juntinhos em uma área escura e discreta perto da piscina do espaço onde rolou uma das festas. >

As comemorações foram realizadas no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio, com cerca de 500 convidados. O uso de celular era proibido no evento.>

Com a repercussão, Zé Felipe fez uma publicação no Instagram com a seguinte legenda: ‘Em Goiânia tem o 10’.>