'SÃO DUAS CRIANÇAS'

Leonardo quebra silêncio sobre separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca: 'Sofrendo demais'

Cantor falou sobre a primeira vez sobre o término do casamento do filho

Leonardo se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do casamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os dois ficaram juntos por cinco anos e anunciaram a separação há pouco mais de dois meses, no dia 27 de maio. Em entrevista ao perfil Conceito Sertanejo, o cantor elogiou a influenciadora, e ressaltou que o carinho com a ex-nora continua.>