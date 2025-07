LUTO

Como está 'Drão' após a morte de Preta Gil? Amigos revelam estado da mãe da cantora

Discreta e acolhida por amigos próximos, Sandra enfrenta a dor da perda da filha 35 anos após enterrar o primogênito Pedro Gil

Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil, vive um novo luto devastador. A cantora faleceu no último dia 20 de julho, aos 50 anos, vítima de um câncer colorretal, e a dor da perda reacendeu em Sandra uma ferida antiga: em 1990, ela também precisou se despedir do primogênito, Pedro Gil , morto em um acidente de carro. Trinta e cinco anos depois, a história se repete, de forma cruel. >

Segundo amigos próximos, Sandra tem enfrentado esse momento com força silenciosa. A influenciadora Jude Paulla, muito próxima da família, contou que esteve com a mãe de Preta e ficou impressionada com sua serenidade. “Conversamos bastante, relembramos momentos e falamos sobre o nosso grande amor, que é a Preta”, relatou.>