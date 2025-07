REALITY SHOW

Alex Atala perde o controle e grita com participante no ‘Chef de Alto Nível’: 'Cadê a p*rra da maionese?'

Chef explode com competidor após erro em prato no reality da Globo e reação gera polêmica nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 29 de julho de 2025 às 11:26

Alex Atala e Gilmar Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima esquentou de vez no “Chef de Alto Nível”, reality culinário da Globo, exibido na noite da última quarta-feira (24). A estreia da Fase de Times trouxe não apenas novos desafios, mas também uma das cenas mais comentadas da temporada até agora: o momento em que o chef Alex Atala perdeu o controle e gritou com o participante Gilmar, após um erro no preparo de um dos acompanhamentos do prato. A cena viralizou e dividiu opiniões nas redes sociais. >

Durante o episódio, os competidores foram divididos em três equipes, cada uma liderada por um chef mentor: Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto. A missão era criar um cardápio exclusivo para o Outback, com cinco itens obrigatórios, incluindo a tradicional costela ribs e um molho especial. O menu vencedor entrará de fato no cardápio da rede no Brasil.>

Gilmar, integrante do time de Atala, ficou responsável por preparar as batatas que acompanhariam a costela. Antes mesmo da conclusão do prato, Atala já demonstrava preocupação com o resultado. “Eu quero essas batatinhas na perfeição. Esse é um clássico do clássico... presta atenção, pelo amor de Deus. Você precisa ser mais rápido”, alertou o chef.>

Quando percebeu que o ponto das batatas estava errado, Atala interrompeu o envio do prato. “Não! Não!”, gritou. “Cara, perdemos esse prato”, completou, visivelmente frustrado. O participante, abalado, comentou: “Ele não deixou eu colocar o prato. Foi decepcionante”.>

Mas o auge da tensão aconteceu momentos depois, quando Atala percebeu a ausência de um dos itens principais do menu. “Eu comecei falando que eu queria uma maionese. Cadê a p*rra da maionese?”, gritou, em tom de fúria. E continuou: “Eu não estou brincando, eu não vim para perder, eu não sei perder. Cozinha é temperatura. Você não trabalhou para nada! Quero você seguro trabalhando. Arranca esse cozinheiro daí de dentro e põe para fora!”.>

A sequência viralizou rapidamente nas redes sociais. No X (antigo Twitter), usuários se dividiram entre os que criticaram a postura do chef e os que viram a explosão como parte do “entretenimento” do programa. “Se eu levo um chapisco desse do Atala eu ia chorar 3 dias seguidos”, comentou uma internauta. Outro ironizou: “Atala faltou só fazer a batata e o cara ainda errou kkkkk”.>