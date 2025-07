ASSÉDIO

Marcius Melhem vira réu por violência psicológica e perseguição em processo com denúncias de Dani Calabresa

Ex-diretor de humor da Globo é acusado de perseguir e causar ataques a denunciantes

Marcius Melhem, ex-diretor do núcleo de humor da TV Globo, virou réu por violência psicológica e perseguição contra quatro mulheres que o denunciaram por assédio sexual em 2020. A decisão foi tomada pela juíza Juliana Benevides, da Justiça do Rio de Janeiro, que acatou denúncia oriunda de São Paulo. Entre as vítimas do novo processo estão integrantes do grupo que revelou os primeiros casos, incluindo a atriz e comediante Dani Calabresa. >