variedades

10 nomes para cachorros com muita energia

Opções criativas e vibrantes que combinam com cães elétricos, brincalhões e cheios de disposição

Portal Edicase

Publicado em 25 de julho de 2025 às 12:35

Alguns nomes são ideais para cachorros com muita energia Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Escolher o nome de um cachorro é uma das primeiras tarefas dos tutores após a adoção ou chegada do filhote. Para cães com muita energia, ele pode ir além da estética e ajudar a reforçar esse jeito animado, agitado e brincalhão. Existem opções divertidas, curtas, sonoras e com significados que combinam com pets que adoram correr, pular, explorar e brincar o tempo todo. >

A seguir, confira alguns nomes para cachorros com muita energia! >

1. Bolt

Inspirado no personagem do filme “Bolt – Supercão”, esse nome faz referência direta à velocidade e à energia. “Bolt” significa “raio” em inglês, o que combina muito bem com cachorros que correm rápido, reagem com agilidade e estão sempre atentos ao ambiente. É ideal para cães médios ou grandes, com espírito protetor e postura ativa. >

2. Foguete

Um nome divertido e cheio de personalidade, “Foguete” é perfeito para aqueles cachorros que disparam pela casa ou quintal como se estivessem prestes a decolar. Indica força, impulso e energia em alta velocidade. Combina com cães muito brincalhões e que parecem nunca cansar. >

3. Faísca

Faíscas são rápidas, intensas e cheias de brilho — exatamente como muitos cães enérgicos. Esse nome combina com pets que têm explosões de alegria, que vibram ao ver o tutor e se animam com qualquer atividade. Indicado para cachorros de porte pequeno ou médio, com temperamento elétrico. >

4. Trovão

Para cachorros que fazem barulho por onde passam, correm forte e têm uma presença marcante, “Trovão” é uma ótima escolha. O nome remete à força da natureza e ao impacto sonoro, ideal para raças como boxer, labrador ou mesmo cães sem raça definida grandes e muito ativos. >

Zippy é um nome que combina com cachorros espertos Crédito: Imagem: otsphoto | Shutterstock

5. Zippy

Vindo do inglês, “Zippy” significa algo como “cheio de energia”, “esperto” ou “ágil”. É um nome incomum no Brasil, mas com sonoridade divertida e moderna. Ideal para tutores que buscam algo diferente, combina com cães que são inteligentes e sempre prontos para uma nova brincadeira. >

6. Pipoca

Esse nome é leve, carinhoso e muito divertido. “Pipoca” combina perfeitamente com cães que pulam sem parar, se agitam por qualquer estímulo e têm um comportamento alegre. Também é uma boa opção para cachorros de porte pequeno ou médio que são muito sociáveis e vivem animando a casa. >

7. Flash

“Flash” transmite a ideia de rapidez e agilidade, além de remeter ao famoso herói veloz dos quadrinhos. É um nome excelente para cães atléticos e muito rápidos, como galgos, whippets e outros corredores. A sonoridade é curta e fácil de chamar, o que também é prático no dia a dia. >

8. Zig

Nome curto e moderno, “Zig” remete a movimentos rápidos e mudanças de direção, como em um ziguezague. Indicado para cães que não param quietos, estão sempre explorando o ambiente e demonstram agilidade e curiosidade em tudo que fazem. >

9. Rock

“Rock” é mais que um estilo musical — é atitude, ritmo e intensidade. Esse nome combina com cães que têm presença, são barulhentos, destemidos e vivem com energia no máximo. Pode ser ótimo para machos de raças como staffordshire, pitbull ou cachorros com aparência mais robusta. >

10. Simba