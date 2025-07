ASSÉDIO SEXUAL

Justiça rejeita pedido de arquivamento da denúncia contra Marcius Melhem

Audiências do caso foram marcadas para a primeira semana de agosto

Monique Lobo

Publicado em 8 de julho de 2025 às 08:19

Marcius Melhem Crédito: TV Globo

O pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) para arquivar a denúncia contra o humorista Marcus Melhem, ex-diretor do departamento de Humor da TV Globo, não foi aceito pela Justiça. As informações são do Portal Tela. >

O promotor Luís Augusto Soares de Andrade, do MP-RJ, alegou a "inexistência de justa causa". No entanto, a juíza Juliana Benevides de Barros Araújo, que atua no caso, avaliou que há indícios suficientes e marcou as audiências do caso para a primeira semana de agosto.>

Marcius Melhem é acusado de assédio sexual por três mulheres, sendo duas atrizes e uma editora de imagem que também trabalham na emissora. >

Denúncias>

Em 2019, surgiram as primeiras denúncias contra o humorista, negadas por ele. Em março de 2020, Marcius se afastou da Globo por cerca de quatro meses sob a justificativa de acompanhar um tratamento de saúde da filha.>