DURANTE O TRABALHO

Trabalhador é sugado por triturador de madeira em serraria no interior da Bahia

Vítima fazia manutenção do equipamento

Um trabalhador de 34 anos morreu após ser sugado por um triturador de madeira, enquanto tentava realizar uma manutenção no equipamento, em uma serraria no bairro de Itapuã, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, na manhã de segunda-feira (7).>