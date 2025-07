NORTE DA BAHIA

Empresas de mineração são fiscalizadas durante operação da Polícia Civil em Juazeiro

Foram analisadas documentações, alvarás e registros obrigatórios

Millena Marques

Publicado em 8 de julho de 2025 às 12:16

Fiscalização de mineração Crédito: Polícia Civil/Ascom

Empresas de mineração foram fiscalizadas durante operação da Polícia Civil em Juazeiro, no norte da Bahia, na segunda-feira (7). A primeira atividade foi realizada em comunidades rurais às margens da BR-235. A ação tem caráter preventivo e educativo, com foco na regularização das autorizações para o uso de explosivos industriais, como emulsão encartuchada e em gel, por parte das empresas do setor de mineração. >

Durante a operação, foram analisadas documentações, alvarás e registros obrigatórios junto à Polícia Civil. >

De acordo com a delegada Daniela Fernandes, coordenadora de fiscalização, a fiscalização busca não apenas garantir o cumprimento da legislação, como também proteger a população local. “A atividade consiste em orientar as empresas sobre a obrigatoriedade do cadastro junto à Polícia Civil, como forma de monitorar o uso de produtos controlados e evitar o desvio de explosivos ou outros insumos que possam representar risco à segurança pública”, explicou a delegada. >