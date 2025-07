OBRA SOCIAL

‘O sonho dela era libertar os jovens do tráfico’, diz tia de pastora baleada na Engomadeira

Carine Carvalho e o marido Manoel Carvalho atuavam com a juventude da Engomadeira em igreja fundada pelo casal

Yan Inácio

Publicado em 8 de julho de 2025 às 16:27

Carine Carvalho foi atingida por tiro na cabeça Crédito: Reprodução

A pastora Carine Carvalho, baleada na cabeça por traficantes no último sábado (5), atuava na igreja para tirar jovens do tráfico. Ela e o marido Manoel Carvalho, também pastor, fundaram a Igreja Batista Casa de Oração na Engomadeira há mais de 20 anos, onde construíram uma obra social focada na juventude do bairro. >

“O sonho dela era atuar libertando os jovens dessa maldição que se chama tráfico e ela alcançou”, disse uma tia de Carine, que não quis se identificar. Ela falou com a reportagem nesta terça-feira (8), antes de visitar a sobrinha no Hospital Roberto Santos, onde a pastora está internada. >

“Quando eu estou dentro da igreja, que eu olho pra trás e vejo a multidão de jovens lá dentro, louvando e adorando o Senhor, livre disso, isso me traz muito regozijo na alma”, contou a tia. >

“Ela poderia ter aberto a igreja em qualquer outro lugar, mas preferiu abrir dentro da comunidade, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a glória e a graça de Deus. Ela sabia o risco que corria, mas quis correr para salvar vidas. Ela é uma salvadora de vidas”, destacou.>

A obra social de Carine e o marido também chega a outras regiões da Bahia. Segundo a tia, eles também atuam na região do Sisal, no semiárido baiano, onde distribuem alimentos para os afetados pela seca.>

Muito atuante na Engomadeira, a pastora é respeitada pelos fiéis que frequentam a igreja, pela comunidade e conhecidos de outros estados, já que o templo também recebe religiosos de outras regiões do Brasil. “Uma pessoa extremamente inteligente, atuante e bondosa. Onde quer que ela vá, ela é muito respeitada. Ela é mulher de poucas palavras, mas quando ela abre a boca é com muita sensatez”, detalhou a tia.>

A parente não deu atualizações sobre o estado de saúde da pastora na tarde desta terça, mas pediu orações pela recuperação da sobrinha. Carine passou por uma cirurgia de quatro horas no sábado (5) e precisou de doações de sangue. Ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, segundo o marido, seu quadro é estável. "Os médicos estão fazendo o trabalho deles, e nossa confiança está no Senhor. Por isso, pedimos orações a todos", disse Manoel, sem dar mais detalhes sobre o quadro. >

Entenda o caso

Carine Carvalho e o marido davam carona para um conhecido na noite de sábado, após participarem do evento gospel Canta Bahia. Durante a passagem do veículo pelo bairro da Engomadeira, o casal se deparou com homens armados na Rua Direta, que atiraram. A região é palco de disputa de facções criminosas, como mostrou reportagem do CORREIO. Antes do carro ser alvejado, o pastor mostrou uma Bíblia aos criminosos. >