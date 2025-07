AJUDA

Pastora atingida por tiro na cabeça passa por cirurgia de 4h; família pede doação de sangue

Carine Carvalho foi internada em estado grave no Hospital Roberto Santos

Wendel de Novais

Publicado em 5 de julho de 2025 às 15:20

Carine Carvalho foi atingida por tiro dentro de carro Crédito: Reprodução

A pastora Carine Carvalho, que foi atingida por disparo feito por traficantes no bairro da Engomadeira, em Salvador, passou por uma cirurgia de quatro horas neste sábado (5), no Hospital Roberto Santos. Carine foi internada em estado grave após um tiro, que atravessou o vidro do carro que estava com o marido e os filhos, atingir a sua nuca e sair pela testa. >

Logo após o crime, o pastor Manoel Carvalho, seu marido, a conduziu diretamente para o hospital, onde ela foi atendida. Pelas redes sociais, depois da operação, ele publicou um pedido de doação de sangue. “Doe sangue. Qualquer tipo sanguíneo. Quem for realizar a doação, por favor, entrar em contato com o missionário Randerson”, informou.>

Ainda pelas redes sociais, o pastor pediu para que as pessoas sigam orando pela recuperação de Carine. “Paz do Senhor! Infelizmente, não estou conseguindo ver todas as mensagens, mas, assim que possível, verei todas. Continuem em oração”, afirmou ele, ressaltando que as doações precisam ser feitas no Hospital Geral do Estado (HGE). >

A pastora foi atingida pelo tiro na Rua Direta da Engomadeira, quando dava carona para um conhecido depois de um evento gospel. De acordo com fontes policiais, a família chegou a se identificar, com o pastor mostrando a bíblia. A entrada deles foi liberada no local, mas, no retorno o carro acabou sendo alvo de disparos.>

