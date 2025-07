ENGOMADEIRA

Traficantes do BDM atiraram em carro de pastora mesmo após marido da vítima mostrar bíblia

Carine Carvalho foi atingida na nuca e está internada em estado grave

O carro onde estava pastora Carine Carvalho, que foi atingida por um tiro na cabeça enquanto dava carona para um conhecido na Engomadeira, na madrugada deste sábado (5) , mesmo após o seu marido, o pastor Manoel Carvalho, ter mostrado a bíblia por homens armados que estavam na Rua Direta quando o casal entrou com o carro no bairro. >

Apesar da Engomadeira ter atuação do Comando Vermelho (CV), neste caso, os responsáveis pelos disparos seriam criminosos do grupo rival. “Os traficantes de São Gonçalo, do Bonde do Maluco (BDM), estavam tentando um ataque, chamando inclusive os rivais da localidade da Lage e da Candelária, que são do CV. Tudo indica que foram eles que atiraram no carro dos pastores”, completa o policial. >