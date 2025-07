CRIME

Tiro em pastora e duplo homicídio no Uruguai ligam alerta para invasão coordenada de facção

Casos aconteceram no final de semana durante ataques de grupo criminoso

Wendel de Novais

Publicado em 7 de julho de 2025 às 14:00

Mortes foram registradas em invasões do BDM Crédito: Reprodução

O final de semana de ataques a tiros nos bairros da Engomadeira, onde uma pastora foi baleada na cabeça, e no Uruguai, onde dois jovens foram mortos a tiros acenderam um alerta para investigadores quanto a possibilidade de invasões coordenadas pelo Bonde do Maluco (BDM) em Salvador. A suspeita se dá pelo fato de os casos terem sido registrados em dois bairros onde há uma atuação do Comando Vermelho (CV). >

Segundo uma fonte policial ouvida pela reportagem, desde o triplo homicídio que deixou o cantor da banda Oh Original e um casal mortos na Vila Ruy Barbosa, havia temor de ataques. “Naquele momento, quando apurávamos o caso, descobrimos que as pessoas da região já cogitavam invasões de facções rivais. No entanto, não há ainda confirmação que a morte dos três seja resultado disso”, explica o investigador. >

Ainda de acordo com o policial, os registros teriam autoria do BDM para ocupar áreas que são importantes para o CV. “Parece que houve algo alinhado. Na madrugada de sábado, teve a situação com a pastora e, na noite de domingo os dois do Uruguai. Veja que, na Engomadeira, criminosos do BDM tentaram invadir algumas ruas e ocorreu como consequência essa tragédia em que a senhora foi baleada”, completa o policial. >

No sábado (5), o CORREIO já reportou que o carro onde estava a pastora Carine Carvalho, atingida por um tiro na cabeça enquanto dava carona para um conhecido na Engomadeira, foi alvejado por homens armados do BDM mesmo após o marido da vítima, o pastor Manoel Carvalho, ter mostrado a Bíblia. Os criminosos estavam na Rua Direta quando o carro da família passou e planejavam uma invasão ao bairro.>