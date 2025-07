VALE DOS BÚFALOS

Conheça a fazenda baiana que produz o melhor queijo do Brasil e faz até hidratante

Produto ganhou medalha de ouro em categoria de premiação internacional

Maysa Polcri

Publicado em 6 de julho de 2025 às 15:42

Produção de queijos de búfala é tradição familiar há mais de 50 anos Crédito: Acervo Pessoal

Quem viaja ao sul da Bahia costuma ter como destino principal as praias paradisíacas da região. Mas é lá que outro atrativo nada convencional ganha cada vez mais destaque. Em uma região conhecida pela criação dos grandes animais, a fazenda Trevo dos Búfalos fica localizada em Arraial d'Ajuda e há 50 anos produz queijos feitos com leite de búfala. Agora, a produção baiana ganhou mais um motivo para comemorar: recebeu medalha de ouro no concurso Araxá International Cheese Awards (Expo Queijo), em Minas Gerais. >

A Burrata Trevo dos Búfalos, que leva como ingredientes damasco e gorgonzola, atraiu o paladar dos jurados e ficou em primeiro lugar na categoria Queijos Aromatizados de Leite Pasteurizado - uma das 43 categorias do concurso. A Mozzarella Bola Trevo dos Búfalos, feita na fazenda, também foi premiada com medalha de bronze na categoria Queijo de Leite de Búfala. O evento foi realizado entre os dias 26 e 29 de junho, no interior de Minas Gerais. >

"Essas medalhas mostram que nossos queijos atendem a altos padrões de qualidade, sabor e inovação, o que nos dá orgulho e confiança para continuar aprimorando nossos produtos. Além disso, esse reconhecimento ajuda a fortalecer nossa reputação no mercado, atrair novos clientes e abrir portas para participar de feiras e eventos importantes", afirma Victória Cangussu, que representa a terceira geração da família no negócio. >

A criação de bubalinos começou com os avós de Victória, Hélio Mariano e Maria Neyde, há cinco décadas. Ainda hoje, com 95 e 90 anos, respectivamente, eles buscam inspiração para a criação de novos produtos. A fazenda Trevo dos Búfalos produz 15 tipos de derivados, entre queijos, manteigas e iogurtes. Enquanto isso, o pai de Victória participa do manejo do gado e mãe é responsável pela distribuição dos produtos, que podem ser encomendados por WhatsApp. >

Conheça a fazenda Trevos dos Búfalos 1 de 5

A família, que se mudou para a Bahia na década de 1980, participou pelo terceiro ano consecutivo da Expo Queijo. Em 2023 e em 2024 os queijos da fazenda foram premiados com medalhas de prata e bronze, respectivamente. "Nosso compromisso é manter a produção artesanal, feita diariamente com leite proveniente exclusivamente da nossa fazenda. Cada produto é feito à mão e leva o carinho e a tradição da nossa fazenda", conta Victória. Mas a família não para por aí.>

O leite de búfala é utilizado também em uma linha de cosméticos própria, a Murrah Beauty. Victória Cangussu explica que os produtos são opção natural e nutritiva para a pele. Entre os produtos vendidos estão o balm labial (R$ 25), hidratante facial (R$ 60) e esfoliante (R$ 50). >

A fazenda fica localizada a 10 km da praia o que, segundo Victória, contribui diretamente para as características dos produtos. As búfalas que garantem o leite para a produção vivem soltas às margens do rio Buranhém, que corta os estados da Bahia e Minas Gerais. Em dezembro de 2021, a região foi uma das atingidas pelas enchentes que destruíram casas e deixaram milhares de baianos desabrigados. Na ocasião, mais de 80 búfalos tiveram que ser transportados de caminhão para uma fazenda em uma localidade mais alta. >