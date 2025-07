TRÂNSITO

Carro entra na contramão em acesso à Estrada do Coco e assusta motoristas

Vídeo mostra veículo em alta velocidade no sentido contrário, mesmo com alerta de outros motoristas

O vídeo mostra o veículo em alta velocidade seguindo no sentido contrário da via, mesmo com o tráfego intenso no local. Outros condutores aparecem buzinando, tentando alertar o motorista, que continua sem demonstrar qualquer reação ou intenção de recuar.>