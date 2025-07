ESFRIOU

Cidade mais fria da Bahia registra 13,5 ºC

Em oito cidades baianas, os termômetros marcaram temperaturas inferiores à marca dos 17 ºC

Maysa Polcri

Publicado em 6 de julho de 2025 às 11:32

Cidade registrou a menor temperatura da Bahia Crédito: Divulgação

A cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, registrou a menor temperatura entre todos os municípios do estado no sábado (5). A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no ranking diário de cidades mais frias do Brasil. Apesar de ter sido o mais frio do estado, o município aparece na 243º posição na lista nacional. >

Além de Luís Eduardo Magalhães, em outras sete cidades baianas os termômetros registraram temperaturas inferiores à marca dos 17 ºC. Foram elas: Barreiras (13,9 ºC), Vitória da Conquista (15,1 ºC), Correntina (15,5 ºC), Irecê (17,5 ºC), Itiruçu (16,3 ºC), Barra (16,6 ºC) e Amargosa (16, 9 ºC). >

As baixas temperaturas são comuns no interior da Bahia durante o inverno. A estação teve início em 20 de junho e vai até 22 de setembro. Em 24 de julho do ano passado, a cidade de Vitória da Conquista registrou 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). >

Além das baixas temperaturas, os municípios mais frios do último sábado (5), estão sob alerta de baixa umidade do Inmet. Só não estão sob aviso do órgão as cidades de Itiruçu e Amargosa. O alerta é válido até segunda-feira (7), podendo ser prorrogado. Nessas cidades, a umidade relativa do ar pode chegar a 20%. O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é que a umidade esteja entre 40% e 60%.>

Salvador

Enquanto isso, em Salvador, a chuva deve prevalecer entre este domingo (6) e segunda-feira (7). Os bairros que registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 48 horas, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), foram: São Marcos (77 mm), Brotas (65,8 mm) e Patamares (65,2 mm). >